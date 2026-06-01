Highlights Alexander Zverev 3-0 Jesper de Jong



Alexander Zverev tiếp tục khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Roland Garros khi vượt qua Jesper De Jong ở vòng 4. Tay vợt người Đức thắng sau 3 set với các tỷ số 7-6, 6-4, 6-1, qua đó ghi tên vào tứ kết Grand Slam sân đất nện.

Trong bối cảnh Jannik Sinner và Novak Djokovic đều đã dừng bước, Carlos Alcaraz vắng mặt vì chấn thương thì cơ hội mở ra rất lớn với Zverev. Tuy nhiên, anh đã có khởi đầu không hề dễ dàng trước De Jong. Ngay game cầm giao bóng đầu tiên, Zverev để mất break, khiến set 1 trở nên căng thẳng hơn dự kiến.

Dù vậy, bản lĩnh của tay vợt hàng đầu đã lên tiếng đúng lúc. Zverev kiên trì bám đuổi, đòi lại break ở game 5 rồi kéo set đấu vào loạt tie-break. Trong màn đấu cân não này, tay vợt người Đức chơi chắc chắn hơn và thắng 7-3, qua đó vượt lên dẫn trước 1-0.

Sang set 2, De Jong tiếp tục duy trì sự ổn định và gây không ít khó khăn cho Zverev trong các game giao bóng. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở game 10, khi Zverev tận dụng tốt cơ hội để bẻ game, khép lại set đấu với tỷ số 6-4.

Đến set 3, thế trận hoàn toàn thuộc về Zverev. Tay vợt người Đức tăng tốc mạnh mẽ, trong khi De Jong không còn duy trì được thể lực và sự chính xác. Zverev thắng áp đảo 6-1, kết thúc trận đấu sau 2 giờ 16 phút.

Ở tứ kết Roland Garros 2026, Zverev sẽ chạm trán hiện tượng Rafael Jodar, tay vợt trẻ Tây Ban Nha được ví như “Rafa mới”.