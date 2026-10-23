Sau báo động đỏ, hơn 20 y bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình được huy động để cấp cứu, giành lại sự sống cho bé trai 7 tuổi bị xe container cán qua người.

Ngày 23/10, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa kích hoạt báo động đỏ cấp cứu thành công bé trai 7 tuổi nguy kịch do bị xe container cán qua người.

Trước đó, bé L.G.K. (7 tuổi, trú xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình) được mẹ chở xe máy tới trường thì xảy ra va chạm với xe container và bị xe cán qua người. Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã đưa trẻ tới bệnh viện cấp cứu.

Các y bác sĩ nhiều khoa được huy động cứu bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Bé trai nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sốc đa chấn thương, tổn thương dập nát chân trái, tổn thương phức tạp tầng sinh môn, rách da cơ vùng mông lan lên lưng, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… cơ hội sống sót mong manh.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã kích hoạt quy trình báo động đỏ với hơn 20 y bác sĩ tại các khoa: Cấp cứu, Hồi sức tích cực chống độc, Gây mê hồi sức, Ngoại nhi, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm… cùng tham gia vào ê-kíp cấp cứu, mục tiêu bằng mọi giá phải giữ lại mạng sống cho bệnh nhi.

Bác sĩ Lê Văn Đình, Khoa Cấp cứu cho biết, trẻ được kiểm soát hô hấp bằng đặt nội khí quản, thở máy, đặt đường truyền tĩnh mạch, bù dịch cấp cứu, sử dụng vận mạch, dùng an thần, giảm đau, băng cầm máu tạm thời, cố định xương gãy và truyền máu tối khẩn cấp.

Sau 6 giờ chạy đua với thời gian cấp cứu và phẫu thuật, các y bác sĩ đã giành lại sự sống cho cháu bé, chuyển lên Khoa Hồi sức chăm sóc sức khỏe tạm ổn định và chuyển lên tuyến trên theo dõi, điều trị.