Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình cấp cứu. Thời điểm tiếp nhận, tình trạng bệnh nhân diễn biến xấu từng phút. Người bệnh hôn mê sâu, đa chấn thương nghiêm trọng, sốc mất máu, mạch nhanh, huyết áp tụt và suy hô hấp nặng, SpO2 giảm sâu.

“Các yếu tố đe dọa trực tiếp đến sự sống như đường thở, hô hấp và tuần hoàn đều đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong tình huống này, việc cấp cứu tối khẩn và kịp thời là yếu tố quyết định để cứu sống người bệnh”, TS.BS Vũ Hồng Tuân, phụ trách quản lý điều hành Khoa Phẫu thuật Nhi và trẻ sơ sinh cơ sở Ninh Bình, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho người bệnh, cho biết.

Các bác sĩ không đợi tìm người nhà mà lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu báo động đỏ. Các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh được hoàn thành trong 20-30 phút. Khi nhận thấy tri giác bệnh nhân tiếp tục xấu đi, ê-kíp lập tức đưa người bệnh lên phòng mổ.

Bác sĩ từ nhiều khoa được huy động cho ca mổ cấp cứu lúc nửa đêm. Ảnh: BVCC

Mục tiêu cấp cứu lúc này là cầm máu khẩn cấp và đảm bảo thông khí để bảo toàn tính mạng người bệnh. Bệnh viện huy động gần như toàn bộ tua trực cùng tham gia. Ca phẫu thuật có sự phối hợp của các chuyên khoa Thần kinh, Tiêu hóa, Lồng ngực, Chấn thương chỉnh hình và Gây mê hồi sức.

Ngay tại phòng mổ, các ê-kíp triển khai đồng thời nhiều can thiệp khẩn cấp. Ê-kíp ngoại khoa tiến hành dẫn lưu màng phổi, mở bụng cấp cứu và phẫu thuật cắt lách để cầm máu. Trong khi đó, ê-kíp gây mê hồi sức đặt các đường truyền tĩnh mạch lớn, truyền máu và truyền dịch tốc độ cao nhằm chống sốc, nâng huyết áp cho bệnh nhân.

Sau nỗ lực hồi sức và can thiệp ngoại khoa khẩn cấp, bệnh nhân bước đầu vượt qua giai đoạn nguy hiểm, chuyển về Trung tâm Hồi sức ngoại khoa, cơ sở Ninh Bình.

Trong 2 tuần đầu, người bệnh phải mở khí quản, thở máy liên tục, được truyền máu và áp dụng các chế độ hồi sức đặc biệt.

Khi bệnh nhân có dấu hiệu tiến triển tích cực, ê-kíp chấn thương chỉnh hình triển khai giai đoạn điều trị tiếp theo, phẫu thuật kết hợp xương các vị trí gãy ở cánh tay và cẳng chân, hoàn tất các can thiệp ngoại khoa cần thiết.

Sau gần 3 tuần điều trị và chăm sóc tích cực, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, các chỉ số sinh tồn ổn định. Những chi bị gãy sau khi được kết hợp xương đang hồi phục tốt. Hiện bệnh nhân được chuyển về Trung tâm Tiêu hóa để tiếp tục điều trị và theo dõi.

Ngày 11/8, bác sĩ Tuân cho biết dự kiến trong vài ngày tới, người bệnh có thể làm thủ tục xuất viện.