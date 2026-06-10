Ngày 10/6, Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (phường Long Thành, TP Đồng Nai) cho biết, đã phối hợp với Công ty Điện lực TP Đồng Nai hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành hệ thống cấp điện nguồn cho dự án theo thiết kế được phê duyệt.

Toàn cảnh sân bay Long Thành về đêm. Ảnh: A.X

Cụ thể, toàn bộ các xuất tuyến đường dây 22kV từ Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành đã được đóng điện thành công, cấp nguồn về trạm điện tiếp nhận nguồn (PWR-ACV).

Theo Ban Quản lý dự án, hệ thống cấp điện nguồn đóng vai trò “xương sống”, bảo đảm cung cấp điện liên tục, ổn định và an toàn cho toàn bộ hoạt động vận hành thử nghiệm cũng như khai thác các hạng mục trong giai đoạn tới.

Trong bối cảnh khối lượng công việc đang bước vào giai đoạn cao điểm, hạ tầng điện ổn định sẽ tạo nền tảng để triển khai các hạng mục tiếp theo một cách hiệu quả.

Hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành hệ thống cấp điện nguồn cho sân bay Long Thành. Ảnh: A.X

Dự án sân bay Long Thành là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam và cả nước.

Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm hướng tới mục tiêu đưa vào khai thác thương mại vào cuối năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ.