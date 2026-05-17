Sân bay Long Thành (phường Long Thành, TP Đồng Nai) là công trình trọng điểm quốc gia khởi công vào năm 2021. Trong đó, gói thầu 5.10 - nhà ga hành khách được ví như “trái tim” của sân bay, đồng thời là đường găng quyết định tiến độ giai đoạn 1 của dự án.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành với giá trị hợp đồng khoảng 35.000 tỷ đồng. Công trình được thiết kế với quy mô 1 trệt và 3 lầu, tổng diện tích sàn hơn 376.000m2. Khi hoàn thành, nhà ga có khả năng phục vụ khoảng 25 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, giữa tháng 5, từ trên cao, nhà ga hành khách dần lộ rõ hình hài với kiến trúc bông sen cách điệu. Phần mái công trình cơ bản đã hoàn thiện, hệ thống kính xung quanh đã được lắp đặt đồng bộ, tạo diện mạo hiện đại.

Tuy nhiên, không khí thi công tại khu vực nhà ga hành khách không còn sôi động như trước. Nhiều khu vực không còn cảnh máy móc hoạt động liên tục, mật độ công nhân cũng ít hơn giai cuối năm 2025.

Một trong những khó khăn lớn tại công trường sân bay Long Thành là thiếu hụt nhân lực. Nguyên nhân do nhiều dự án hạ tầng trọng điểm cùng triển khai trên địa bàn TP Đồng Nai, khiến việc tuyển dụng lao động gặp khó khăn.

Anh Tâm, công nhân thi công hệ thống dây cáp tại nhà ga sân bay Long Thành, cho biết đã gắn bó với công trường từ đầu năm đến nay. Dù có thời điểm thiếu hụt nhân lực, anh cùng đồng nghiệp vẫn nỗ lực bám công trường, bảo đảm tiến độ phần việc được giao.

Nhóm công nhân thi công ốp trần tại khu vực trung tâm – được ví là “trái tim” của nhà ga. So với khoảng nửa năm trước, công trường hiện bớt nhộn nhịp, số lượng máy móc, xe cẩu và nhân lực đều giảm.

Ông Vũ Phạm Nguyên An, Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành (Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV), cho biết gói thầu 5.10 hiện có khoảng 3.000 kỹ sư, công nhân và người lao động thi công tại công trường.

Dự án đang bước vào giai đoạn lắp đặt thiết bị – phần việc mang tính quyết định đến khả năng vận hành của nhà ga. Phần lớn thiết bị được nhập khẩu từ nước ngoài, đến nay khoảng 95% đã được tập kết về công trường và 80% đã hoàn tất lắp đặt.

Theo ông An, các gói thầu quan trọng đã được tái lập đường găng tiến độ nhằm bảo đảm hoàn thành dự án vào cuối năm 2026.

Đường băng thứ nhất tại sân bay Long Thành đã hoàn thành và đón những chuyến bay đầu tiên. Trong khi đó, đường băng thứ hai đang được đẩy nhanh thi công, dự kiến sớm hoàn thành.

Theo ACV, dự án thành phần 3 của sân bay Long Thành gồm 15 gói thầu xây lắp chính, trong đó 3 gói đã hoàn thành, 12 gói còn lại đang được triển khai đồng loạt, đạt hơn 76% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, dự án vẫn đối mặt nhiều khó khăn, nhất là tình trạng thiếu hụt nhân lực và chi phí nhiên liệu tăng cao. Hiện lực lượng lao động mới đáp ứng khoảng 60% nhu cầu, khi toàn công trường cần khoảng 14.000 người nhưng thực tế chỉ có hơn 8.400 người làm việc.