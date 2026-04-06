Ngày 6/4, một nguồn tin của VietNamNet cho biết Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát sơ bộ tổng mức đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị bổ sung đầy đủ cơ sở, căn cứ thuyết minh tổng mức và suất vốn đầu tư, bảo đảm chính xác, đúng quy định; đồng thời tăng cường quản lý, kiểm soát chặt, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra toàn diện các nội dung theo ý kiến của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), bảo đảm việc thẩm định dự án đúng trình tự, quy định, hiệu quả, tiết kiệm.

Đoạn tuyến phía Lào giáp cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: N.D

Động thái trên diễn ra sau khi KTNN có văn bản gửi UBND tỉnh, chỉ ra nhiều nội dung trong hồ sơ dự án chưa thống nhất, cần kiểm tra, hoàn thiện.

Cụ thể, một số đoạn tuyến (đào sâu, đắp cao) được thiết kế quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe, trong khi dự báo lưu lượng phương tiện đến năm 2050 mới cần mở rộng.

Tập bản vẽ còn thiếu sơ bộ bố trí chung của nhiều cầu, chưa đủ căn cứ xác định chiều cao trụ và áp dụng đơn giá phù hợp. Hồ sơ giữa phần tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư và bản vẽ cũng chưa thống nhất.

KTNN chỉ ra rằng tỷ trọng chi phí an toàn giao thông trong sơ bộ tổng mức đầu tư hiện chỉ tính 12%, thấp hơn so với mức quy định từ 15 - 19% tại Quyết định số 409/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng.

Hồ sơ còn tồn tại lỗi số học trong tính toán; giá trị bồi thường đất quốc phòng mới chỉ thể hiện tổng số mà chưa có khối lượng, đơn giá chi tiết để xác định.

Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy (Nghệ An) được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 255/2025/QH15 ngày 11/12/2025. Tuyến dài khoảng 60km, đi qua 9 xã. Trong đó, điểm đầu nối cao tốc Bắc – Nam phía Đông (đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt) tại nút giao Hưng Tây (thuộc địa phận xã Hưng Nguyên), điểm cuối kết nối Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Dự án triển khai bằng hình thức đầu tư công, chia thành 10 dự án thành phần, tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Công trình dự kiến khởi công từ năm 2026; hoàn thành, khai thác năm 2029.