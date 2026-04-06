Sáng 6/4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, đã lập biên bản xử phạt một tài xế điều khiển xe cấp cứu vi phạm khi điều khiển phương tiện giao thông và sử dụng tín hiệu ưu tiên.

Cụ thể, trong quá trình tuần tra tại khu vực trạm thu phí trên Quốc lộ 51, đoạn dẫn vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, lực lượng chức năng phát hiện xe cấp cứu BKS 60V-83XX có dấu hiệu bất thường nên yêu cầu dừng kiểm tra.

CSGT lập biên bản xử lý vi phạm đối với tài xế. Ảnh: A.X

Qua xác minh, tài xế N.Q.H. (33 tuổi, ngụ Đồng Nai) có giấy phép lái xe (GPLX) nhưng đã hết hạn hơn 1 năm, đồng thời phương tiện sử dụng tín hiệu ưu tiên hết hiệu lực.

Làm việc với CSGT, nam tài xế cho biết đang chờ cấp đổi GPLX. Tuy nhiên, kiểm tra hệ thống cho thấy người này chưa thực hiện thủ tục, đồng nghĩa vẫn điều khiển phương tiện với giấy phép hết hạn.

CSGT đã xử phạt tài xế 2,5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng tín hiệu ưu tiên sai quy định và 19 triệu đồng đối với lỗi sử dụng GPLX hết hạn trên 1 năm.

Chủ phương tiện bị xử phạt 58 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Tổng mức xử phạt của cả 2 là 79,5 triệu đồng.

Tài xế điều khiển xe cấp cứu dù GPLX đã hết hạn hơn 1 năm. Ảnh: A.X

Theo CSGT, xe cấp cứu là phương tiện được ưu tiên khi làm nhiệm vụ khẩn cấp, nhưng chỉ khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý.

Việc sử dụng tín hiệu ưu tiên sai quy định hoặc điều khiển phương tiện khi giấy phép đã hết hạn là hành vi vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.