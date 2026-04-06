Ngày 6/4, lãnh đạo UBND phường Phước Hội (tỉnh Lâm Đồng) cho biết các lực lượng chức năng địa phương đang tổ chức tìm kiếm thuyền viên Mai Văn L. (51 tuổi, quê Khánh Hòa) mất tích chưa rõ nguyên nhân.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tung tích thuyền viên bị mất tích. Ảnh: N.D

Trước đó, khoảng 19h ngày 5/4, anh Đỗ Ngọc L. (32 tuổi, tạm trú phường La Gi), chủ tàu cá số hiệu BTh 80633 TS, đến Công an phường Phước Hội trình báo việc một thuyền viên trên tàu bất ngờ mất tích khi tàu đang neo đậu tại khu vực cầu Tân Lý.

Theo trình báo, khoảng 15h30 cùng ngày, khi xuống tàu chuẩn bị cho chuyến ra khơi, anh L. được các thuyền viên thông báo không thấy ông Mai Văn L. nên tổ chức tìm kiếm.

Khi kiểm tra một tàu cá neo đậu cách đó khoảng 10m, mọi người phát hiện toàn bộ đồ dùng cá nhân của ông L. như điện thoại, quần áo vẫn còn, nhưng không thấy người.

Khoảng 2 giờ sau, các thuyền viên lặn tìm tại khu vực tàu neo đậu và vùng nước lân cận, song không có kết quả nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Phước Hội phối hợp cùng Đồn Biên phòng Phước Lộc, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 8 triển khai tìm kiếm xuyên đêm nhưng đến nay vẫn chưa xác định được tung tích nạn nhân.

Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm và tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.