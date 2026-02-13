Kiểm toán Nhà nước vừa có thông báo kết quả kiểm toán gửi Công ty CP Bột giặt Lix.

Thông báo nêu rõ, theo Quyết định số 1390 ngày 28/8/2025, Tổ kiểm toán số 2 thuộc Đoàn Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2024 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI đã tiến hành kiểm toán tại Công ty Cổ phần Bột giặt Lix từ ngày 23/9 đến ngày 15/10/2025.

Theo đó, kết luận kiểm toán nêu rõ, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2024 của Công ty CP Bột giặt Lix là gần 2.877 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán hơn 258 tỷ đồng.

Song, việc tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ kế toán, quản lý vốn, tiền và tài sản Nhà nước của công ty còn một số hạn chế, tồn tại.

Đơn cử, Bột giặt Lix còn tồn tại trong việc hạch toán phân bổ chi phí mua bảo hiểm sức khỏe chưa phù hợp quy định, trích trước chi phí chưa đúng theo quy định... Qua kiểm toán điều chỉnh giảm chi phí bán hàng 126 triệu đồng, giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 1,43 tỷ đồng.

Năm 2024, Bột giặt Lix đạt lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán đạt hơn 258 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty còn tồn tại trong việc kê khai các khoản thuế phải nộp ngân sách Nhà nước. Qua kiểm toán, điều chỉnh tăng nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước số tiền 1,51 tỷ đồng.

Trong đó, tăng thuế giá trị gia tăng do công ty xác định giá tính thuế không đúng theo quy định số tiền hơn 321 triệu đồng; tăng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp do tăng tương ứng với điều chỉnh tăng kết quả kinh doanh và loại trừ chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi trả cho người lao động không được ghi cụ thể, số tiền là gần 1,19 tỷ đồng.

Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại giảm 89,5 triệu đồng do khoản chi phí trích trước chưa đúng quy định.

Ngoài ra, chỉ tiêu “Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết” trên Báo cáo tài chính ngày 31/12/2024 của Bột giặt Lix còn tồn đọng khoản đầu tư, góp vốn vào Công ty TNHH Xalivico 55 tỷ đồng. Nội dung liên quan đến khoản đầu tư, góp vốn này đã được đánh giá và kiến nghị xử lý tại Báo cáo kiểm toán kỳ trước, đến nay vẫn chưa hoàn thành kiến nghị.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Công ty CP Bột giặt Lix tổ chức thực hiện điều chỉnh sổ kế toán, Báo cáo tài chính năm 2024 theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

KTNN kiến nghị công ty nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền thuế qua kiểm toán phát hiện tăng thêm 1,51 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 321 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng gần 1,19 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Bột giặt Lix cần thực hiện chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác hạch toán kế toán, việc quản lý vốn, tiền, tài sản Nhà nước... đã được chỉ ra qua kiểm toán.