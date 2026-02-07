Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB) vừa công bố thông tin về việc nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, Sabeco cho biết, để tuân thủ các quy định về thuế, doanh nghiệp chủ động mời cơ quan thuế kiểm tra thuế đối với các hoạt động kinh doanh. Việc thanh tra thuế giai đoạn 2 năm 2023-2024 vừa kết thúc và ngày 6/2, Sabeco nhận được quyết định xử phạt số 114 ký ngày 21/1/2026 về xử lý vi phạm hành chính về thuế với tổng số tiền phải nộp bổ sung hơn 7,4 tỷ đồng.

Sabeco bị xử phạt thuế.

Về số nộp bổ sung, Sabeco cho biết nguyên nhân là sự khác biệt về quan điểm giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế đối với các khoản thu nhập và chi phí được trừ tính vào thu nhập chịu thuế. Việc này xảy ra bình thường hàng năm khi cơ quan thuế tiến hành thanh, kiểm tra định kỳ tại các đơn vị.

Tuy nhiên, Sabeco không công bố kèm theo quyết định xử phạt cụ thể từ cơ quan thuế như nhiều doanh nghiệp từng công bố.

Sabeco có trụ sở đăng ký tại số 187 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, TPHCM. Người đại diện theo pháp luật là ông Koh Poh Tiong - Chủ tịch và ông Tan Teck Chuan Lester -Tổng Giám đốc.