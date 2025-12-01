Mới đây, Đoàn kiểm tra của Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) đã có buổi làm việc tại xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên nhằm giám sát, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới thuộc lĩnh vực Công Thương.

Xã Mường Nhé được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Mường Nhé cũ, Chung Chải và Nậm Vì, hiện có 39 bản, 3 tổ dân cư với gần 25.000 người, thuộc 11 dân tộc, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 63%. Địa bàn có vị trí chiến lược, tiếp giáp với Lào, với đường biên giới dài 42 km. Tuy nhiên, xuất phát điểm kinh tế thấp, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, sản xuất manh mún, tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 vẫn ở mức 37,5%.

Mường Nhé tích cực xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo từ UBND xã, tổng diện tích tự nhiên của Mường Nhé gần 49.000 ha, trong đó rừng chiếm hơn 51%. Hiện xã đã hoàn thành 11/19 tiêu chí nông thôn mới. Các tiêu chí còn thiếu gồm: trường học, thu nhập, nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa, môi trường – an toàn thực phẩm và hệ thống chính trị tiếp cận pháp luật.

Đối với các tiêu chí do Bộ Công Thương phụ trách, Mường Nhé đạt nhiều kết quả tích cực. Chợ nông thôn hạng II được quản lý theo quy định, lực lượng quản lý được tập huấn về phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm. Hệ thống cửa hàng tổng hợp, siêu thị điện máy đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn thường xuyên đạt 95,2%, cơ bản hoàn thành tiêu chí điện nông thôn. Tuy nhiên, bản Cây Sổ với 44 hộ chưa có điện lưới quốc gia cần được đầu tư trong thời gian tới. Xã cũng đã quy hoạch khu đất trung tâm để phát triển trung tâm thương mại – dịch vụ, tạo động lực phát triển kinh tế gắn với thương mại và du lịch.

Một trong những điểm sáng là phát triển sản phẩm OCOP. Đến nay, xã có 5 sản phẩm đạt chứng nhận 3 sao, gồm thịt trâu, bò, lợn, rượu và mật ong. Các hộ dân tham gia tập huấn nâng cao tay nghề, mở rộng dịch vụ và ngành nghề nhỏ, từng bước hình thành mô hình kinh tế hàng hóa, nâng cao thu nhập và tạo việc làm.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao nỗ lực của địa phương, đồng thời đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, tăng cường cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế nông thôn bền vững, hướng đến mục tiêu xây dựng Mường Nhé trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong khu vực biên giới.