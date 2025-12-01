Ở vùng biên giới phía Tây tỉnh Điện Biên, xã Na Sang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ nhờ triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Diện mạo nông thôn khởi sắc, mở ra hướng phát triển bền vững cho cộng đồng dân cư nơi đây.

Na Sang được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 xã: Na Sang, Ma Thì Hồ, Sa Lông và thị trấn Mường Chà (huyện Mường Chà cũ). Sau khi hợp nhất, xã xác định đẩy mạnh công tác truyền thông về xây dựng nông thôn mới nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của nhân dân.

Theo đó, các cuộc họp bản, loa truyền thanh, nhóm sinh hoạt cộng đồng được duy trì thường xuyên, giúp bà con nắm bắt đầy đủ các chủ trương, chính sách. Thông tin được chuyển tải dễ hiểu, kịp thời, tạo sức lan tỏa đến từng hộ gia đình. Từ đây, người dân chủ động tham gia hiến đất, góp ngày công và chung tay cùng chính quyền hoàn thiện hạ tầng, phát triển sản xuất.

Diện mạo nông thôn mới ở xã Na Sang.

Điểm nhấn trong hành trình đổi thay của xã Na Sang là ở việc thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư. Nhờ nguồn lực này, hệ thống giao thông liên bản, đường trục chính và các tuyến kết nối trung tâm xã được bê tông hóa đạt hơn 85,7%. Điện lưới quốc gia đã đến với hơn 92,6% hộ dân, 95% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. Các công trình thủy lợi, trường học, nhà văn hóa xây mới và nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Cùng với đó, Na Sang đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững. Xã hiện có 2.221 ha cây lương thực, hơn 824 ha cao su, gần 100 ha quế và nhiều diện tích cây dược liệu, cây ăn quả giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, 7 sản phẩm OCOP đạt 3 sao góp phần mở rộng thị trường, tăng thu nhập cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm bình quân 4,41%/năm, thu nhập bình quân đạt 32 triệu đồng mỗi năm.

Na Sang cũng là địa phương ghi dấu trong các chương trình hỗ trợ nhà ở và tạo việc làm. Hơn 600 căn nhà được xây dựng, sửa chữa; 1.662 lao động được giải quyết việc làm. Các hoạt động này tạo nền tảng quan trọng để ổn định đời sống và nâng cao mức sống của bà con vùng biên.

Không thể thiếu trong thành quả đạt được của xã Na Sang là vai trò đội ngũ già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ uy tín. Toàn xã có 39 trưởng bản, trong đó 31 người là đảng viên, trực tiếp tuyên truyền, vận động bà con gìn giữ nếp sống văn minh, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và giữ gìn an ninh trật tự. Họ trở thành “cầu nối” quan trọng đưa chủ trương của Đảng và Nhà nước đến từng hộ gia đình, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giúp nhau làm kinh tế để cùng tiến bộ.

Phong trào “Dân vận khéo” cũng được triển khai sâu rộng, gắn với từng mô hình cụ thể như tổ hợp tác trồng cây dược liệu, nhóm sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, mô hình chăn nuôi hộ gia đình.

Hướng đến năm 2030, xã Na Sang đặt mục tiêu thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 10%, 100% hộ dân có điện, nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 80% đạt chuẩn nước sạch. Địa phương phấn đấu hoàn thành đủ 19 tiêu chí nông thôn mới và nâng cao chất lượng các tiêu chí bền vững.

Cùng với phát triển kinh tế, Na Sang tiếp tục ưu tiên nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và đảm bảo an ninh biên giới.