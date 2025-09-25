Sáng nay (25/9), Công an TPHCM phối hợp với Công an phường An Phú tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc phát hiện người đàn ông tử vong giữa đường.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.H

Nạn nhân được xác định là anh C.X.Q. (34 tuổi, quê Quảng Trị).

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, người dân lưu thông trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đoạn giao với đường Thuận An Hòa (phường An Phú, TPHCM) thì phát hiện chiếc xe máy nằm ngang trên đường, bên cạnh là một thi thể nam giới không nguyên vẹn.

Sự việc được thông báo cho lực lượng chức năng để làm rõ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân đã bị biến dạng, có dấu vết bị bánh xe ô tô lớn cán qua. Xung quanh hiện trường cũng không có phương tiện ô tô nào dừng lại.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, nhiều khả năng nạn nhân bị tai nạn giao thông, sau đó bị bánh xe ô tô cán qua người rồi rời đi.