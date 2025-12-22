Ngày 22/12, theo thông tin từ Công an Hà Nội, Công an phường Ngọc Hà (TP Hà Nội) vừa bắt giữ Dương Thị Hoàng Yến (28 tuổi, trú tại tỉnh Long An cũ, nay là Tây Ninh) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm trên địa bàn.

Đối tượng Dương Thị Hoàng Yến. Ảnh: CACC

Trước đó, vào tối 19/12, Tổ công tác Công an phường Ngọc Hà tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn phường.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Ngay sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản, đồng thời đưa các đối tượng về trụ sở công an để làm việc theo quy định.

Qua quá trình đấu tranh, khai thác, người bán dâm khai nhận được môi giới với mức tiền 3 triệu đồng. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Ngọc Hà đã làm rõ đối tượng môi giới mại dâm là Dương Thị Hoàng Yến.

Vụ việc đang được Công an phường Ngọc Hà tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.