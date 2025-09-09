Theo báo cáo của lãnh đạo xã Bác Ái Tây, hiện nay, xã có 11 thôn, 2.533 hộ dân với 11.400 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm hơn 87%; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo hơn 18%.

Thời gian qua, địa phương đã thực hiện kịp thời các chính sách dân tộc, tôn giáo và các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên làm việc với xã Bác Ái Tây

Hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn xã cơ bản ổn định. Các tổ chức tôn giáo, tín đồ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, an tâm tu hành, tích cực phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Đại diện xã Bác Ái Tây kiến nghị các cấp có thẩm quyền tăng biên chế cho cấp xã để bảo đảm tính chuyên môn hóa trong thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp; sớm ban hành khung vị trí việc làm phù hợp với cấp xã.

Ngoài ra, xã cũng mong sớm bố trí nguồn vốn ngân sách cho địa phương theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 và dự án 6 (Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi để triển khai thực hiện kịp thời.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Hồ Văn Niên đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Khánh Hòa nói chung, xã Bác Ái Tây nói riêng trong thực hiện công tác dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo thời gian qua; đặc biệt từ thời điểm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đến nay.

Qua đó, đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên tặng quà cho Người có uy tín xã Bác Ái Tây

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, xã Bác Ái Tây có tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống người dân còn nhiều khó khăn; mới đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới.

Do đó, chính quyền địa phương phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn để đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt phải có lộ trình giảm nghèo bền vững, rõ ràng cho từng năm; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển giáo dục - đào tạo và đồng bộ cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống người dân.

“Thời gian tới, địa phương cần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; đưa mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân nhanh nhất; từng bước tiến tới chính quyền địa phương phục vụ, kiến tạo và phát triển”, Thứ trưởng Thường trực Hồ Văn Niên nhấn mạnh.

Cũng trong chuyến công tác, Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã làm việc với xã Khánh Sơn, lãnh đạo xã báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và tôn giáo, tín ngưỡng tại địa phương.

Xã Khánh Sơn có 3.320 hộ, với 11.365 nhân khẩu, trong đó người DTTS chiếm 61,59%. Công tác dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã cơ bản ổn định; các tổ chức tôn giáo, tín đồ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo xã Khánh Sơn đề xuất Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Thứ trưởng Thường trực Hồ Văn Niên thăm hỏi bà con đồng bào DTTS

Sau khi nghe báo cáo của UBND xã Khánh Sơn và thảo luận của các sở, ngành, Thứ trưởng Thường trực Hồ Văn Niên đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo; giữ vững tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn; tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách của Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân; nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng cũng đề nghị các sở, ban, ngành quan tâm giải quyết các kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ Dân tộc và Tôn giáo để sớm xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Dịp này, Thứ trưởng Thường trực Hồ Văn Niên cùng đoàn công tác đã tặng quà cho Người có uy tín và một số hộ đồng bào DTTS nghèo tại xã Bác Ái Tây và xã Khánh Sơn.

Lê Phương