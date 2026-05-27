Thứ trưởng Y Thông cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Hội nghị thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 3.000 điểm cầu trên cả nước, do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Xuân Thành chủ trì.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo có Thứ trưởng Y Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, cùng các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra giám sát Đảng ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ, Chi ủy Chi bộ cơ sở được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy, Chi bộ cơ sở.

Hội nghị được tổ chức nhằm cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách, quy định mới của pháp luật trong các lĩnh vực tổ chức cán bộ, khoa học công nghệ, tài chính, ngân sách, đầu tư, đấu thầu, đất đai, tài nguyên, môi trường; đồng thời bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành kiểm tra Đảng.

Theo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ, việc tổ chức hội nghị nhằm góp phần nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, giám sát; qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Chính phủ. Công tác tổ chức được yêu cầu triển khai nghiêm túc, bài bản, khoa học, bám sát yêu cầu thực tiễn và các quy định mới của pháp luật.

Nội dung hội nghị gồm 6 chuyên đề trọng tâm, bao gồm:

Chuyên đề 1: “Những điểm mới đáng chú ý của quy định pháp luật trong công tác tổ chức, cán bộ”.

Chuyên đề 2: “Những vấn đề mới về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Chuyên đề 3: “Những điểm mới trong quy định pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước, tài chính công, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu và cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập”.

Chuyên đề 4: “Những điểm mới trong quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường”.

Chuyên đề 5: “Giám sát các nghị quyết trụ cột của Trung ương và xây dựng hồ sơ địa bàn”.

Chuyên đề 6: “Chuyển đổi số và một số phần mềm công tác kiểm tra, giám sát đang triển khai trong Ngành Kiểm tra Đảng”.

Đáng chú ý, các chuyên đề do lãnh đạo, chuyên gia đến từ Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp truyền đạt.

Điều này góp phần giúp đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát tiếp cận đầy đủ hơn với các quy định mới, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị hiện nay.