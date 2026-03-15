Ngày 15/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an phường Móng Cái 2 đã phối hợp, ngăn chặn, xử lý kịp thời vụ vận chuyển trái phép 200 bình khí cười (N2O) qua địa bàn trong đêm.

Cụ thể, khoảng 23h45 ngày 9/3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an phường Móng Cái 2 phối hợp Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện xe ô tô bán tải nhãn hiệu Ford Ranger, BKS 14D-021.XX di chuyển trên đường có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

P.V.T. cùng số bình khí cười bị công an phát hiện. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Qua kiểm tra, công an phát hiện xe ô tô trên do P.V.T. (SN 1988, trú xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển. Trên xe chở trái phép 50 bao tải dứa màu xanh, bên trong chứa 200 bình khí (nghi là khí N2O).

Xét thấy hành vi của anh P.V.T. là vi phạm pháp luật, lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong, xử lý theo quy định.

Đ.C.L. cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, ngày 6/3, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh) cũng phát hiện xe ô tô chở gần 200 bình nghi là khí cười.

Cụ thể, khoảng 1h55, tại Km1+600 đường ĐT331B (phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), tổ công tác số 11, Đội CSGT đường bộ số 1 kiểm tra xe ô tô bán tải màu trắng, biển số 15K-792.XX do tài xế Đ.C.L. (SN 1986, trú tỉnh Quảng Ninh) điều khiển di chuyển theo hướng đường cao tốc Quảng Yên.

Phát hiện xe chở 192 bình khí (nghi là khí cười), tổ công tác đã tạm giữ người, phương tiện cùng toàn bộ số bình khí trên xe để bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

Miss Audition Ngọc Anh điều hành đường dây bán khí cười ở TPHCM Cơ quan điều tra xác định, Miss Audition Ngọc Anh tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động bán khí cười cho dân chơi tại quán bar Lava ở TPHCM.