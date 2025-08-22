Hôm nay (ngày 22/8), Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 10 đối tượng trong đường dây buôn bán, tàng trữ, tổ chức cho khách sử dụng khí N₂O (thường gọi là “khí cười”) tại cơ sở kinh doanh 90’s House ở trung tâm quận 1.

10 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Trước đó, tối 1/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp Công an phường Bến Thành kiểm tra hành chính cơ sở 90’s House (số 90-92, đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành). Tại nhiều phòng VIP, lực lượng chức năng phát hiện nhân viên phục vụ khách hít khí cười bằng bóng cao su.

Tang vật thu giữ gồm 27 bình khí N₂O (loại 3kg), hơn 10.250 quả bóng cao su cùng nhiều thiết bị liên quan.

Dân chơi định phi tang bóng cười khi thấy công an ập vào. Ảnh: CACC

Điều tra ban đầu cho thấy, cơ sở này tổ chức buôn bán khí cười bằng thủ đoạn khép kín: sản phẩm được mã hóa thành tên đồ uống, combo, khách chỉ được phục vụ tại tầng 6 và 7; thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân; mọi giao dịch được ghi nhận qua Zalo. Công an xác định, các đối tượng đã thu lợi hàng chục tỷ đồng từ kinh doanh khí cười.

Công an thu giữ vật chứng để phục vụ công tác điều tra, xử lý các đối tượng. Ảnh: CACC

Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng, gồm: Du Nguyễn Gia Hoài Thương (tổng quản lý), Hà Trí Nguyên (giám sát), Nguyễn Ngọc Ân (tổ trưởng phục vụ), Nguyễn Hà Minh Thy (thu ngân), Đặng Hoàng Phong (quản lý kho), Nguyễn Ngọc Anh Tiền (vận chuyển bình khí) cùng nhiều nhân viên trực tiếp bơm khí cho khách.

Ngoài các đối tượng trên, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người có liên quan.

Theo quy định, khí N₂O là hóa chất hạn chế sử dụng trong công nghiệp, tuyệt đối không được phép dùng cho người. Công an TPHCM khuyến cáo người dân không sử dụng khí cười; khi phát hiện hành vi buôn bán, tàng trữ hoặc tổ chức cho người khác sử dụng cần báo ngay cho cơ quan chức năng.