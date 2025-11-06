Ngày 6/11, Công an Quảng Ninh cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển hơn 800 bình "khí cười" đi tiêu thụ.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, trong kế hoạch phòng ngừa vi phạm “khí cười”, shisha và thuốc lá điện tử, đã đấu tranh triệt phá đường dây với số lượng lớn này.

Một trong đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Sau thời gian xác minh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy triển khai các tổ công tác tại phường Hồng Gai, Cao Xanh, Việt Hưng, khống chế và triệu tập 8 đối tượng, tạm giữ 5 ô tô, đồng thời thu giữ 819 bình khí N2O (“khí cười”), 19.000 vỏ bóng cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận mua 800 bình khí cười từ Móng Cái, Quảng Ninh với giá 800.000 đồng/bình để vận chuyển bán tại Hà Nội kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.