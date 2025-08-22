Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường dây buôn bán khí cười tại tụ điểm Lava (số 74/3 đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TPHCM).

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CACC

Theo đó, mới đây, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp cùng Công an phường Sài Gòn bất ngờ kiểm tra hành chính tụ điểm Lava. Tại đây, cơ quan công an phát hiện nhân viên đang trực tiếp cung cấp bóng chứa khí cười cho khách tại bàn.

Công an thu giữ tang vật là nhiều bình kim loại chứa khí N₂O, bóng cao su cùng các thiết bị liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm đối tượng tại cơ sở Lava đã mã hóa khí cười thành tên các loại đồ uống khác trên phần mềm bán hàng và hóa đơn. Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt, thẻ hoặc chuyển khoản với nội dung ngụy trang.

Nguồn cung khí N₂O được duy trì qua liên lạc kín trên Zalo, Telegram và vận chuyển bằng dịch vụ xe công nghệ. Sau khi nhận hàng, nhân viên quán cất giấu bình khí tại bếp hoặc kho nhằm tránh sự phát hiện.

Cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh (36 tuổi) là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động. Nguyễn Thị Cẩm Phượng phụ trách thu ngân, quản lý giao dịch và liên hệ nguồn cung. Trịnh Ngọc Hải và Phan Tiến Đạt là nhân viên phục vụ, thực hiện bơm khí vào bóng cao su và cất giấu tang vật.

Nguyễn Văn Trường được xác định là nguồn cung cấp chính, giao dịch qua mạng xã hội và vận chuyển bằng dịch vụ công nghệ đến bar Lava.

Ngoài ra, một số nhân viên khác cũng bị phát hiện có hành vi tiếp tay trong việc phục vụ hoặc che giấu tang vật.