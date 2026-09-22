Sáng 22/9, tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, đại biểu Trần Quang Vinh (Linh mục Martinô) kiến nghị thành phố xem xét bổ sung chức danh vào tên đường Nguyễn Văn Bình.

Theo ông Vinh, kỳ họp HĐND TPHCM diễn ra cùng thời điểm Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức kỳ họp tại Hưng Yên là “niềm vui cho toàn thể những người Công giáo về lĩnh vực tinh thần”.

Ông cho biết nhiều người Công giáo tại TPHCM mong muốn bổ sung chức danh của cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình vào tên đường. Hiện biển tên chỉ ghi “Nguyễn Văn Bình”, khiến nhiều người không biết nhân vật này là ai.

Đại biểu cho rằng cố Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước sau năm 1975.

“Nếu chúng ta đi ngang qua, chỉ thấy tên đường Nguyễn Văn Bình mà không biết nhân vật này là ai thì đó là điều khiến nhiều giáo dân trăn trở. Cố Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình đã có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước sau năm 1975” - ông nói.

Từ đó, đại biểu kiến nghị thành phố cân nhắc đổi tên thành “Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình” hoặc “Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình”.

“Điều đó cũng thể hiện rằng mọi người dân đều có những đóng góp, khả năng và nguyện vọng cống hiến cho quê hương, đất nước”, đại biểu bày tỏ.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến, giao các đơn vị liên quan tổng hợp để kiểm tra, khảo sát, đánh giá và giải quyết cụ thể theo quy định. Cuối năm nay, HĐND, UBND thành phố dự kiến trình quy tắc đặt tên đường và bổ sung danh mục tên đường để xem xét.

Đường Nguyễn Văn Bình nằm giữ trung tâm TPHCM, cạnh nhà thờ Đức Bà. Ảnh: Nguyễn Huế

Đường Nguyễn Văn Bình dài khoảng 200m, là một trong những tuyến đường có lịch sử lâu đời ở TPHCM. Tuyến đường từng 4 lần đổi tên. Thời Pháp thuộc, đường mang tên Hồng Công; đến năm 1897 đổi thành đường Cardis; năm 1955 mang tên Nguyễn Hậu. Từ ngày 7/4/2000, tuyến đường được đặt tên Nguyễn Văn Bình.

Nằm gần Nhà thờ Đức Bà và nhiều công trình kiến trúc cổ, đường Nguyễn Văn Bình từ khi trở thành đường sách đã trở thành một điểm đến văn hóa, góp phần phát triển văn hóa đọc tại TPHCM.

Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình (1910-1995) là Tổng Giám mục tiên khởi Tổng Giáo phận Sài Gòn (nay là Tổng Giáo phận TPHCM), giữ cương vị từ năm 1960 đến 1995. Năm 2025, ngài là một trong 60 nhân vật được TPHCM tôn vinh vì có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố trong 50 năm qua.

Sinh ngày 1/9/1910 tại giáo xứ Tân Định, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình được thụ phong linh mục ngày 27/3/1937 tại Rome. Năm 1955, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục Cần Thơ. Năm 1960, ngài trở thành Tổng Giám mục tiên khởi Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Trong 35 năm đảm nhiệm cương vị, ngài được biết đến với tinh thần hòa hợp, đối thoại và đồng hành cùng dân tộc, góp phần ổn định đời sống của cộng đồng Công giáo và thúc đẩy tinh thần đoàn kết giữa giáo dân các vùng miền.