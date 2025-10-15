Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội góp ý dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai và nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển TPHCM.

Theo đó, HoREA đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định chuyển tiếp trong việc giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp dùng quỹ đất thanh toán hợp đồng BT đã ký kết và bàn giao.

Đối với quỹ đất được sử dụng để thanh toán hợp đồng BT đã ký kết theo quy định của pháp luật từ ngày 1/7/2025 đến trước ngày nghị quyết có hiệu lực mà chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất thì thực hiện theo quy định của nghị quyết này và giá đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Khó xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất khiến hàng trăm dự án của doanh nghiệp bị "mắc kẹt". Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Trường hợp sử dụng quỹ đất để thanh toán hợp đồng BT đã ký kết và hoàn thành bàn giao trước ngày 1/7/2025, thời điểm xác định giá đất của quỹ đất thanh toán dự án BT được tính tại thời điểm lập dự án, lập hồ sơ mời thầu hoặc ký kết hợp đồng.

Hiệp hội cũng đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 1 “dự thảo Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM” để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của các quy định pháp luật.

Lý giải cho các đề xuất trên, HoREA cho biết đã nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp. Đơn cử, trường hợp của Công ty CP đầu tư MHL (Công ty MHL) về việc tháo gỡ khó khăn trong việc xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất cho khu đất số 448 Nguyễn Tất Thành (TPHCM) của dự án BT.

Công ty MHL cũng có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM về việc tháo gỡ khó khăn trong việc xác định thời hạn tính tiền sử dụng đất cho khu đất trên.

Năm 2016, sau khi ký hợp đồng BT và được thanh toán bằng quỹ đất tại số 448 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4 (cũ), TPHCM (nay là phường Xóm Chiếu), Công ty MHL đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng và bàn giao, đưa các công trình BT vào sử dụng từ tháng 2/2018.

Đến tháng 3/2025, UBND TPHCM ban hành quyết định giao đất cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp này đang gặp vướng mắc do các cơ quan chức năng chưa thống nhất về thời điểm xác định giá trị tiền sử dụng đất.

Công ty MHL cũng từng có văn bản kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi Nghị quyết 98, ban hành các văn bản pháp luật, bảo vệ và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thực hiện hợp đồng BT trước giai đoạn 1/1/2021.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, trước đây nhiều trường hợp nhà đầu tư và cơ quan có thẩm quyền chỉ ký “giao kết hợp đồng” để thực hiện dự án BT. Do đó, cần xác định thời điểm giao kết hợp đồng là căn cứ tính giá đất thanh toán nhằm tháo gỡ vướng mắc cho hàng trăm dự án BT trên cả nước.