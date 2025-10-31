Nhiều sai phạm khiến dự án bị đình trệ

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa công bố kết luận thanh tra về Dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê giai đoạn 2. Đồng thời kiến nghị xử lý trách nhiệm 21 cán bộ các cấp liên quan vì để công trình này trễ hẹn hơn 40 tháng, gây lãng phí nguồn lực công và làm trì hoãn sự phát triển của khu vực.

Mặt bằng dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê đoạn qua địa bàn phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng chưa được giải phóng hoàn toàn khiến việc thi công bị chậm trễ. Ảnh: Hải Dương

Theo hồ sơ, Dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê là công trình trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2010. Giai đoạn 2 của dự án có tổng mức đầu tư 830 tỷ đồng (trong đó ngân sách trung ương 750 tỷ đồng), dự án có chiều dài hơn 25,7km.

Dù được phê duyệt triển khai trong giai đoạn 2022–2025, đến nay dự án bị chậm tiến độ hơn 40 tháng so với kế hoạch, phát sinh hàng loạt sai phạm trong các khâu từ khảo sát, lập thiết kế, quy hoạch, quản lý tài nguyên và môi trường cho đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB).

Kết luận thanh tra chỉ rõ, nguyên nhân chính khiến dự án trễ hẹn là do có nhiều sai phạm trong quản lý, thi công và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) quá chậm trễ.

Cụ thể, đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần tư vấn Trường Sơn (trụ sở tại TP Hà Nội) được giao thực hiện khảo sát và lập dự án nhưng không đánh giá đầy đủ hiện trạng địa chất và mỏ vật liệu, đặc biệt tại khu vực qua các mỏ đá ở xã Đắk Nia (cũ) nay là phường Đông Gia Nghĩa dẫn đến hướng tuyến bị chồng lấn quy hoạch khai thác khoáng sản, buộc phải điều chỉnh và bổ sung thêm hai gói thầu tư vấn, gây lãng phí thời gian và kinh phí ngân sách.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông (cũ) nay là Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt hồ sơ khi chưa hoàn tất thẩm định theo quy định của UBND tỉnh. Hướng tuyến được chọn chưa phù hợp với quy hoạch chung của đô thị Gia Nghĩa, dẫn đến việc phải điều chỉnh liên tục trong quá trình triển khai.

Về khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cũng tồn tại nhiều lỗi. Đơn vị thực hiện sử dụng nguồn đất tận thu từ mỏ đá không đúng quy định, chưa tính thuế tài nguyên, chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và không đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường. Việc này được xác định là trách nhiệm trực tiếp của lãnh đạo ban quản lý dự án qua các thời kỳ.

Thanh tra tỉnh đánh giá, sai phạm ở khâu khảo sát và thiết kế đã tạo hệ lụy dây chuyền, khiến toàn bộ tiến độ dự án bị đình trệ, chậm nhiều tháng so với kế hoạch.

Kiến nghị xử lý trách nhiệm 21 cán bộ và nhiều tổ chức liên quan

Ông Nguyễn Văn Tề, trú thôn Cây Xoài, phường Đông Gia Nghĩa được đơn vị chủ đầu tư thông báo thu hồi hơn 1ha đất nông nghiệp từ năm 2016 và đến năm 2019 được đo đạc lại và kiểm đếm nhưng chưa nhận được tiền bồi thường. Ảnh: PH.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng xác định việc chậm trễ này còn có lỗi của chủ đầu tư, các địa phương, cơ quan chuyên môn chưa quyết liệt trong công tác GPMB.

Cụ thể, tại các xã Nhân Cơ, Kiến Đức, việc ban hành quyết định thu hồi đất bị chậm hàng trăm ngày khiến nhiều đoạn tuyến không thể bàn giao cho nhà thầu thi công.

Tại TP Gia Nghĩa (cũ), các thủ tục kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất và xác định giá đất bồi thường bị kéo dài hàng trăm ngày..

Trước những sai phạm trên, thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với 21 cán bộ cùng một số tổ chức liên quan.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án số 3 khẩn trương tháo gỡ vướng mắc GPMB. Đôn đốc nhà thầu hoàn thành các hạng mục chậm nhất ngày 31/12/2025.

Trường hợp nhà thầu không đạt tiến độ phải có biện pháp xử lý, thu hồi tiền tạm ứng. Chấn chỉnh công tác quản lý dự án, xem xét thu hồi các khoản tạm ứng, thanh toán sai quy định.

Chấn chỉnh công tác quản lý dự án, đặc biệt là khâu thẩm định, đánh giá môi trường và giải phóng mặt bằng.