Tôi mới tập gym và được khuyến cáo bổ sung thịt nhưng lo lắng ăn nhiều sẽ hại thận. Xin bác sĩ tư vấn giúp việc ăn nhiều thịt, đặc biệt là thịt đỏ, có thực sự làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận không? Mỗi tuần nên ăn bao nhiêu là hợp lý? (Lê Hương - Hà Nội).

Tiến sĩ Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội) tư vấn:

Thận là cơ quan đóng vai trò như “bộ lọc” của cơ thể, hoạt động liên tục để loại bỏ chất thải và duy trì cân bằng nội môi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, một số thói quen ăn uống hiện đại, thường được gọi là “kiểu ăn nhà giàu” với nhiều thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn đang âm thầm gây áp lực lớn lên thận, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm.

Thịt đỏ

Thịt đỏ như thịt bò, cừu… là nguồn cung cấp protein dồi dào. Tuy nhiên, khi tiêu thụ quá mức, chính lượng protein cao này lại trở thành yếu tố gây hại. Trong quá trình chuyển hóa, protein tạo ra ure - chất thải chứa nitơ mà thận phải lọc và đào thải.

Việc ăn nhiều thịt đỏ khiến thận phải hoạt động quá tải trong thời gian dài, làm tăng áp lực lên cầu thận. Hậu quả là chức năng thận có thể suy giảm dần, thậm chí thúc đẩy tiến triển của bệnh thận mạn tính.

Không chỉ vậy, thịt đỏ còn có tính axit cao, buộc thận phải liên tục điều chỉnh để cân bằng môi trường trong cơ thể. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa, làm trầm trọng thêm các vấn đề về thận. Bạn chỉ nên ăn thịt đỏ ở mức vừa phải, khoảng 1-2 bữa mỗi tuần và ưu tiên phần thịt nạc.

Thịt chế biến sẵn

Các loại thực phẩm như xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội hay đồ hộp được xem là nhóm thực phẩm gây hại hàng đầu cho thận. Nguyên nhân là chúng chứa hàm lượng natri (muối) và phốt phát rất cao.

Lượng muối lớn khiến thận phải làm việc liên tục để cân bằng điện giải, từ đó dẫn tới nguy cơ tăng huyết áp. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến suy thận.

Hậu quả không chỉ dừng lại ở tổn thương thận mà còn ảnh hưởng đến xương và làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Vì vậy, việc hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh thận, bạn nên hạn chế tiêu thụ thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn. Bữa ăn hằng ngày cần tăng cường rau xanh, trái cây và thực phẩm tươi, uống đủ nước mỗi ngày.

Những người có huyết áp cao, đái tháo đường cần kiểm soát tốt, duy trì lối sống lành mạnh, khám sức khỏe định kỳ.

