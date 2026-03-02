Tôi muốn giảm cân và được khuyên ăn cùi dừa. Vậy món ăn này có thực sự tốt không? Người có mỡ máu cao có nên sử dụng cùi dừa hay mứt dừa không? (Mai Phương - Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Dừa là thực phẩm quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, đặc biệt vào dịp lễ Tết với các món như nước dừa, cơm dừa, mứt dừa. Không chỉ thơm ngon, cùi dừa còn có nhiều chất dinh dưỡng. Người dân sử dụng đúng cách với lượng hợp lý sẽ nhận được các tác dụng tốt tim mạch, giảm cân.

Công dụng của cùi dừa

Phần cùi dừa chứa dầu dừa tự nhiên, có khả năng làm tăng cholesterol tốt (HDL) và giảm cholesterol xấu (LDL), từ đó góp phần hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Thực phẩm này có axit lauric - một axit béo chuỗi trung bình nổi tiếng với khả năng kháng khuẩn, kháng virus. Chất này giúp củng cố hàng rào miễn dịch, tăng sức đề kháng và hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Cùi dừa có nhiều công dụng cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Cùi dừa giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá mức, đồng thời thúc đẩy quá trình đốt cháy calo và mỡ thừa Vì vậy, đây cũng là món ăn vặt lý tưởng cho những người giảm cân. Một số chế độ ăn được khuyến khích bổ sung thêm cùi dừa như keto.

Cùi dừa giàu chất xơ, giúp nhu động ruột hoạt động trơn tru, giảm táo bón. Lượng chất béo tự nhiên trong cơm dừa còn hỗ trợ cơ thể hấp thu các vitamin tan trong dầu như A, D, E và K.

Dừa còn cung cấp kali, vitamin nhóm B và đồng. Đây là những vi chất quan trọng tham gia vào quá trình tạo và duy trì tế bào hồng cầu. Bổ sung cùi dừa đúng lượng có thể hỗ trợ cải thiện sức khỏe máu và giảm nguy cơ thiếu máu.

Ăn dừa và mứt dừa hợp lý

Mặc dù dừa tốt nhưng bạn không nên ăn quá nhiều. Bạn chỉ nên dùng 30-50 g cùi dừa/ngày (khoảng 1-2 miếng nhỏ), kết hợp với rau xanh và thực phẩm giàu đạm.

Mứt dừa do chứa nhiều đường và chất béo chỉ nên ăn ở mức “nếm vị”, khoảng 1-2 miếng nhỏ/ngày, không dùng liên tục nhiều ngày. Bạn nên tránh ăn dừa hoặc mứt dừa vào buổi tối muộn để hạn chế đầy bụng, khó tiêu.

Những nhóm người sau cần đặc biệt lưu ý khi ăn dừa:

- Thừa cân, béo phì: Dừa giàu năng lượng và chất béo bão hòa, ăn nhiều dễ dẫn đến tăng cân.

- Rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch: Chỉ nên dùng với lượng rất nhỏ, cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

- Mắc bệnh tiểu đường: Mứt dừa chứa nhiều đường, có thể làm tăng đường huyết nhanh.

- Có hệ tiêu hóa kém, hay đầy bụng, tiêu chảy: Ăn nhiều cùi dừa có thể khiến triệu chứng nặng hơn.

- Trẻ nhỏ: Không nên ăn nhiều mứt dừa do nguy cơ rối loạn tiêu hóa và dư thừa năng lượng.