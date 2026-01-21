Ngày 21/1, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa ghi dấu mốc đặc biệt của y học Việt Nam khi lần đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ đồng thời hai quả thận đa nang khổng lồ kết hợp ghép thận trong cùng một lần mổ.

Bệnh nhân là nam giới, 53 tuổi, trú tại phường Thanh Thủy (TP Huế), mắc bệnh thận - gan đa nang di truyền, dẫn đến suy thận giai đoạn cuối. Hai quả thận của bệnh nhân phát triển bất thường, kích thước rất lớn, gây chèn ép ổ bụng, khiến người bệnh thường xuyên đau tức, khó khăn trong sinh hoạt và phải phụ thuộc vào các phương pháp điều trị thay thế thận.

Sau quá trình đánh giá toàn diện và sàng lọc chặt chẽ, các bác sĩ xác định cả người hiến thận sống và người nhận đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn ghép thận theo quy định chuyên môn, đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật.

Bác sĩ cắt bỏ thận đa nang khổng lồ cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Ca mổ kéo dài hơn 3 giờ, với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành. Ê-kíp đã tiến hành lấy bỏ hai thận đa nang khổng lồ với tổng trọng lượng gần 10kg. Quá trình phẫu thuật được thực hiện an toàn, bảo tồn hai tuyến thượng thận, kiểm soát chảy máu hiệu quả, lượng máu mất chỉ khoảng 100ml và bệnh nhân không cần truyền máu trong suốt ca mổ.

Ngay sau khi hoàn tất cắt bỏ hai thận bệnh lý, ê-kíp tiếp tục tiến hành ghép thận. Các bác sĩ Khoa Ngoại Lồng ngực - Tim mạch và Khoa Gây mê hồi sức Tim mạch phối hợp thực hiện các kỹ thuật nối mạch máu và cắm niệu quản vào bàng quang. Thời gian thiếu máu nóng và thiếu máu lạnh được kiểm soát ở mức tối ưu. Đáng chú ý, ngay sau khi tái tưới máu, thận ghép đã hoạt động tốt và có nước tiểu ngay trên bàn mổ. Đây là dấu hiệu quan trọng khẳng định ca ghép thành công.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tích cực. 48 giờ sau mổ, chức năng thận cải thiện rõ rệt, các chỉ số sinh tồn ổn định, bệnh nhân tỉnh táo, không ghi nhận biến chứng. Sau 1 tuần điều trị, người bệnh có thể sinh hoạt gần như bình thường và được xuất viện sau hai tuần theo dõi.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Hùng, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu cho biết, đây là ca cắt thận đa nang kết hợp ghép thận đồng thời đầu tiên được thực hiện thành công tại Việt Nam. Trên thế giới, hiện chỉ có rất ít trung tâm y tế đủ điều kiện và năng lực triển khai kỹ thuật phẫu thuật phức tạp này.

Thành công của ca mổ không chỉ mở ra hy vọng mới cho người bệnh suy thận do thận đa nang mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng của y học Việt Nam trong lĩnh vực ghép tạng, từng bước tiệm cận trình độ y học tiên tiến trên thế giới.

Chàng trai 26 tuổi suy thận giai đoạn cuối từ dấu hiệu ở mắt Ở tuổi 26, D. rơi vào tình cảnh “không kịp trở tay” khi được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối. Để duy trì sự sống, anh phải chạy thận định kỳ, đồng thời vẫn cố gắng đi làm để có kinh phí điều trị.

Thói quen khiến người phụ nữ phải đi cấp cứu vì suy thận trong ngày đầu năm Người bệnh đau nhức xương nên mua lọ thuốc giảm đau được quảng cáo hiệu nghiệm nhanh. Các bác sĩ phát hiện trên bao bì có ghi tên hoạt chất corticoid mạnh.