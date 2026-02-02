Gia đình tôi nấu nước trà uống thay nước lọc. Thưa chuyên gia, uống trà xanh mỗi ngày có thực sự tốt cho sức khỏe không và liều lượng bao nhiêu là phù hợp? (Lê Ngọc Hường - Hà Nội).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - chuyên gia về y học cổ truyền TPHCM tư vấn:

Uống trà xanh từ lâu đã trở thành một nét văn hóa quen thuộc của nhiều người Việt. Hiện nay, trà được chia thành hai nhóm chính:

Nhóm thứ nhất là các loại trà chiết xuất từ cây chè như chè xanh, trà ô long, chè đen.

Nhóm thứ hai là các loại trà không làm từ cây chè, thường gọi là trà thảo dược như trà hoa cúc, trà cam thảo, trà quế… Mỗi loại trà có đặc tính khác nhau, vì vậy cần sử dụng phù hợp với thể trạng và thời điểm. Trà bạn đang dùng nằm trong nhóm thứ nhất.

Trà xanh có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Ảnh: P.Thúy.

Theo khuyến cáo y học, mỗi ngày, bạn chỉ nên uống trà từ 2-3 lần. Thời điểm thích hợp nhất là buổi sáng để giúp tỉnh táo và buổi chiều để thư giãn. Không nên uống trà vào buổi tối hoặc ban đêm vì có thể gây khó ngủ. Bạn nên pha trà vừa đủ và uống ngay, không để quá 6-8 tiếng.

Dù trà mang lại nhiều lợi ích, một số đối tượng cần hạn chế hoặc tránh uống trà xanh:

- Người bị đau dạ dày: Nhóm người này không nên uống trà vì caffeine và tanin trong trà có thể kích thích niêm mạc dạ dày, làm cơn đau trầm trọng hơn.

- Người suy nhược, suy dinh dưỡng: Chất tanin còn làm giảm khả năng hấp thu protein và sắt, do đó người suy dinh dưỡng, gầy yếu hoặc thiếu máu cũng không nên uống trà thường xuyên.

- Người mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp: Những người mắc bệnh này cần thận trọng khi uống trà xanh vì caffeine có thể làm tăng nhịp tim, ảnh hưởng đến huyết áp.

- Người đang bị sốt, phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt cũng nên hạn chế uống trà xanh để tránh gây mệt mỏi hoặc khó chịu thêm cho cơ thể.

Bên cạnh đó, bạn không nên uống trà xanh quá đậm đặc vì có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Sau khi ăn hải sản, bạn cũng không nên uống trà ngay vì trà làm chậm quá trình hấp thu protein. Tuy nhiên, với những người lo ngại tăng cân sau khi ăn hải sản, việc uống trà với lượng vừa phải có thể giúp hạn chế tích tụ năng lượng.

Bạn có thể kết hợp trà với chanh hoặc mật ong cũng mang lại lợi ích nhất định cho sức khỏe. Chanh cung cấp vitamin C tăng sức đề kháng còn mật ong có tác dụng kháng khuẩn. Tuy nhiên, người dùng vẫn cần chú ý liều lượng và thể trạng để tránh phản tác dụng.

Tóm lại, trà xanh có lợi cho sức khỏe nếu uống đúng cách, đúng thời điểm và đúng đối tượng. Việc hiểu rõ ai nên tránh hoặc hạn chế uống trà sẽ giúp phát huy tối đa lợi ích của loại đồ uống quen thuộc này, đồng thời bảo vệ sức khỏe lâu dài.