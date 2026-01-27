Sáng ngày 27/1, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế, lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Kim Long Motor và BYD Battery - đơn vị thành viên của tập đoàn công nghệ năng lượng hàng đầu thế giới BYD - đã diễn ra, mở đường cho việc xây dựng một hệ sinh thái xe điện bền vững ngay tại miền Trung.

Ngay sau nghi thức ký kết, hai bên đã cùng thực hiện nghi lễ động thổ nhà máy sản xuất pin với tổng mức đầu tư qua hai giai đoạn lên tới 130 triệu USD. Đây được xem là hành động cụ thể hóa chiến lược làm chủ công nghệ lõi, khẳng định vị thế của doanh nghiệp nội địa trên bản đồ xe điện thế giới.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Kim Long Motor và BYD

Bước ngoặt từ những "trái tim" năng lượng xanh

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ sang năng lượng sạch, việc sở hữu công nghệ sản xuất pin được coi là “chìa khóa” của tương lai. Thỏa thuận hợp tác giữa Kim Long Motor và BYD không đơn thuần là một bản hợp đồng thương mại mà là sự chuyển giao toàn diện về kỹ thuật và quy trình quản trị.

Theo đó, Kim Long Motor sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng dưới sự đồng hành sát sao từ BYD. Việc bắt tay với một "gã khổng lồ" giúp doanh nghiệp Việt rút ngắn khoảng cách về công nghệ, tiếp cận các tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến nhất từ khâu thiết kế đến kiểm soát chất lượng đầu ra.

Lễ động thổ nhà máy sản xuất pin với tổng mức đầu tư qua hai giai đoạn lên tới 130 triệu USD

Dự án này mang kỳ vọng lớn lao trong việc cung ứng những bộ pin chất lượng cao dành cho các dòng xe thương mại như xe tải, xe bus, hay các dòng minivan và minibus. Ở giai đoạn đầu, nhà máy được triển khai trên diện tích 4,4 ha với công suất thiết kế 3 Gwh/năm. Không dừng lại ở đó, tầm nhìn dài hạn của dự án còn mở rộng quy mô lên tới 10 ha nhà xưởng để nâng tổng công suất lên 6 Gwh/năm, đồng thời nghiên cứu lấn sân sang các dòng pin dành cho xe con.

Điểm nhấn tại sự kiện là sự xuất hiện của mẫu xe bus giường nằm EV 34 chỗ đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ pin BYD hiện đại. Đây là thành quả từ quá trình nghiên cứu và phát triển độc lập của Kim Long Motor, hứa hẹn sẽ mang đến sự thay đổi lớn trong vận tải hành khách xanh tại Việt Nam.

Khát vọng tự chủ và vươn mình

Thay vì chọn con đường lắp ráp hay gia công đơn thuần vốn mang lại giá trị gia tăng thấp, Kim Long Motor đã chọn hướng đi khó hơn nhưng bền vững hơn: làm chủ công nghệ lõi.

Ông Đào Viết Ánh - Tổng Giám đốc Kim Long Motor nhấn mạnh rằng phát triển xe điện không chỉ là chạy theo xu hướng mà là chiến lược dài hạn gắn liền với năng lực tự chủ của nền công nghiệp quốc gia. Quyết tâm này được cụ thể hóa bằng con số ấn tượng khi doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa trên 80% vào quý II/2026. Khi bộ pin - vốn được coi là "trái tim" của xe điện - được sản xuất ngay tại Huế, giá thành sản phẩm sẽ cạnh tranh hơn, đồng thời tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ cho chuỗi cung ứng phụ tùng trong nước phát triển theo.

Ông Đào Viết Ánh - Tổng Giám đốc Kim Long Motor phát biểu tại sự kiện

Sự xuất hiện của nhà máy pin 130 triệu USD không chỉ là câu chuyện của riêng một doanh nghiệp mà còn đóng góp thiết thực vào việc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050 của Chính phủ.

Dự án này cũng là minh chứng cho tinh thần tự chủ chiến lược, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tư nhân và đột phá khoa học công nghệ. Việc hình thành một trung tâm sản xuất pin và xe điện quy mô khu vực tại Huế sẽ tạo động lực phát triển mới, giúp Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Với định hướng xây dựng chuỗi giá trị khép kín, từ khâu sản xuất phương tiện đến làm chủ linh kiện cốt lõi, Kim Long Motor đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong kỷ nguyên kinh tế xanh. Những nhà xưởng mọc lên tại Huế hôm nay không chỉ mang theo kỳ vọng về doanh thu, mà còn mang theo niềm tự hào về một thương hiệu Việt đủ sức đứng ngang hàng với các tập đoàn đa quốc gia, góp sức cùng đất nước vững bước trong "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", nơi mà trí tuệ và nội lực của người Việt được chuyển hóa thành những sản phẩm công nghệ cao, ghi dấu ấn trên trường quốc tế.

Nguyễn Vinh