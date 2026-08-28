Trung tâm Y tế Phú Vang có quy mô hơn 300 giường bệnh, mỗi ngày tiếp nhận trung bình từ 600 đến 800 lượt người đến khám và điều trị. Cùng với lượng bệnh nhân gia tăng, áp lực về vận chuyển cấp cứu, chuyển tuyến an toàn cho các ca bệnh nặng trở thành nhu cầu cấp thiết của đơn vị. Việc bổ sung phương tiện hiện đại này giúp cơ sở nâng cao năng lực phản ứng nhanh, kịp thời xử lý các trường hợp bệnh nặng.

Tại chương trình, bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group, Chủ tịch HĐQL Quỹ Khởi sự từ tâm chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng trong cấp cứu, mỗi phút đều rất quý giá. Chiếc xe cứu thương này không chỉ là một phương tiện mà còn là sự sẻ chia, là mong muốn được góp một phần nhỏ cùng các y bác sĩ trong hành trình bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân”.

Bà Đặng Thị Kim Oanh và ông Nguyễn Thuận dìu Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Sương lên xe trở về nhà sau khi thăm khám.

Ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP.Huế, đánh giá xe cứu thương sẽ hỗ trợ công tác cấp cứu và chuyển tuyến an toàn đối với người bệnh nặng. Phương tiện cũng có thể phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và bảo đảm y tế cho các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố.

Ngay trong ngày bàn giao, chiếc xe đã thực hiện một hành trình đầy ý nghĩa khi đưa đón Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Sương (thôn An Lưu) đến cơ sở y tế tái khám theo lịch hẹn. Sau thăm khám, sức khỏe của mẹ ổn định. Theo kế hoạch, mẹ Trần Thị Sương sẽ được tái khám định kỳ 2 tuần/lần, với phương tiện đưa đón tận nhà, giúp việc chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Quỹ Khởi sự từ tâm trao 80 phần quà cho bệnh nhân, bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Y tế Phú Vang, nhằm hỗ trợ và động viên người bệnh yên tâm điều trị.

Cũng trong sáng cùng ngày, Quỹ Khởi sự từ tâm đã trao tặng hệ thống máy sản xuất gạch không nung trị giá 200 triệu đồng cho cơ sở cai nghiện thành phố Huế. Hoạt động nhằm giúp học viên học nghề trước khi trở về cộng đồng, qua đó tăng cơ hội tìm kiếm việc làm, tự chủ kinh tế, ổn định cuộc sống và hạn chế nguy cơ tái nghiện.

Những mẻ gạch không nung đầu tiên được sản xuất từ hệ thống máy do Quỹ Khởi sự từ tâm trao tặng.

Trước mắt, sản phẩm gạch không nung sẽ được sử dụng để chỉnh trang khuôn viên đơn vị. Về lâu dài, nếu chất lượng đáp ứng yêu cầu, Kim Oanh Group dự kiến sẽ bao tiêu sản phẩm để sử dụng tại các công trình, dự án nhà ở của doanh nghiệp tại Huế, qua đó mở thêm hướng đầu ra cho mô hình.

(Nguồn: Kim Oanh Group)