Theo TTXVN, phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự chung sức của toàn xã hội, công tác an sinh đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế vẫn còn nhiều bất cập, đòi hỏi phải đổi mới tư duy, hoàn thiện chính sách và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu, mục tiêu đến năm 2030 là hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho mọi người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Đến 2045, hệ thống phải tiếp cận chuẩn mực các nước phát triển, thu nhập cao, dịch vụ chất lượng. Trong đó, sàn an sinh tối thiểu phải bảo đảm chăm sóc y tế thiết yếu, thu nhập cơ bản và điều kiện phát triển cho trẻ em, hỗ trợ người trong độ tuổi lao động khi mất việc, mất sinh kế.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý không để người dân rơi xuống dưới mức sống tối thiểu mà không được phát hiện, trẻ em bỏ học vì nghèo, người khuyết tật đặc biệt nặng không có người chăm sóc, gia đình gặp thiên tai phải chờ đợi quá lâu mới được hỗ trợ.

Để xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ và kết quả, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thiết lập hồ sơ an sinh, đầu mối phục vụ.

Chính phủ khẩn trương xây dựng Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội quốc gia, kết nối với dữ liệu dân cư, bảo hiểm, thuế, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở và thiên tai, bảo đảm an ninh, an toàn và quyền riêng tư.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mỗi người dân cần có một hồ sơ an sinh theo vòng đời. Mỗi gia đình được đánh giá đầy đủ về hoàn cảnh, tình trạng cần hỗ trợ. Nhà nước cũng cần củng cố sàn an sinh và cải cách chính sách trợ giúp xã hội.

Mức trợ giúp phải được điều chỉnh phù hợp với mức sống tối thiểu, biến động giá cả và khả năng ngân sách, hỗ trợ bổ sung kịp thời những người gặp biến cố.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước yêu cầu mở rộng bảo hiểm xã hội và xây dựng thị trường lao động bao trùm; hoàn thiện các gói bảo hiểm linh hoạt về mức đóng, thời gian đóng và phương thức tham gia, có hỗ trợ phù hợp đối với người thu nhập thấp.

Nghiên cứu thí điểm bảo hiểm chăm sóc dài hạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng hỗ trợ thí điểm mô hình sinh kế đối với hộ gia đình có người cao tuổi, người khuyết tật; ưu tiên được vay vốn với lãi suất ưu đãi để tạo việc làm, tăng thu nhập. Ông yêu cầu xây dựng chiến lược quốc gia về kinh tế chăm sóc, kết hợp y tế, phục hồi chức năng, công tác xã hội và chăm sóc tại gia đình, cộng đồng; nghiên cứu thí điểm bảo hiểm chăm sóc dài hạn tại một số địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời định hướng xây dựng mô hình nhà xã hội chăm sóc người cao tuổi độc thân, cô đơn không nơi nương tựa, bảo đảm người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phấn đấu mỗi người dân được tiếp cận dịch vụ thiết yếu và cơ hội phát triển. Ảnh: TTXVN

Với các chương trình phát triển, thu hồi đất, sắp xếp sản xuất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải chú ý việc làm, thu nhập và sinh kế, có phương án đào tạo lại, hỗ trợ di chuyển, bảo hiểm thất nghiệp và tạo việc làm tại chỗ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt, không để người nghèo và người lao động yếu thế phải gánh chịu phần bất lợi của quá trình phát triển.

Đột phá quan trọng nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, không chỉ là tăng mức trợ cấp mà là nâng cao năng lực của Nhà nước trong việc phát hiện, lắng nghe và hỗ trợ người dân kịp thời, bảo đảm các chính sách được thực hiện đồng bộ, phòng ngừa tốt rủi ro và tạo điều kiện để người dân tự vươn lên.

Mục tiêu phấn đấu là mỗi người dân Việt Nam, dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào đều được bảo vệ trước những rủi ro lớn, được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và có cơ hội phát triển.