Đây là chia sẻ của bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group tại Phiên họp thứ 2 về Phát triển đột phá về nhà ở xã hội toàn quốc. Sự kiện diễn ra sáng ngày 11/10 với sự tham dự và chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương.

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group phát biểu tại Phiên họp thứ 2 - Phát triển đột phá về nhà ở xã hội

Giải pháp an cư toàn diện

Tại phiên họp, bà Đặng Thị Kim Oanh cho biết Kim Oanh Group đã có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Song song với các dự án đô thị và nhà ở cao cấp hợp tác cùng 4 tập đoàn lớn của Nhật Bản, Kim Oanh Group đặc biệt dành tâm huyết cho phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá phù hợp.

Trong 3 năm qua, Kim Oanh Group công bố đã hoàn thành 4 dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tầm trung với hơn 4.000 sản phẩm, giá chỉ từ 700 triệu đồng/căn, phục vụ nhu cầu ở thật của người lao động, công nhân.

Hưởng ứng Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ, Kim Oanh Group đang triển khai một loạt dự án tại TP.HCM, Đồng Nai - những địa phương có nhu cầu cấp bách về nhà ở. Đặc biệt tại Đồng Nai, chính quyền tỉnh đang làm rất tốt và nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ triển khai dự án nhà ở xã hội.

Bà Đặng Thị Kim Oanh nhấn mạnh: “Làm nhà ở xã hội không phải để kiếm lời, mà để sẻ chia, cống hiến, thực hiện trách nhiệm xã hội với đất nước, đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước”.

Từ quan điểm đó, Kim Oanh Land - thành viên của Kim Oanh Group - đã nỗ lực triển khai gần 18.500 căn nhà ở xã hội, với mục tiêu đạt 50.000 căn vào năm 2028, đồng hành cùng Chính phủ thực hiện Đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Các dự án nhà ở xã hội do Kim Oanh Land phát triển được quy hoạch và thiết kế, thi công theo chuẩn nhà ở xã hội Singapore, hợp tác cùng Tập đoàn Surbana Jurong.

Chuỗi dự án đang được triển khai bao gồm: K-Home New City (TP.HCM), K-Home Avenue, K-Home Cityview, K-Home Skyview, K-Home Midtown (Đồng Nai) đều được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, tiện ích nội khu “all-in-one” và không gian sống xanh - hiện đại - tiết kiệm cho người lao động, hứa hẹn nâng tầm chuẩn sống, đáp ứng cả tiêu chí kinh tế, tiện ích và môi trường sống cho cộng đồng.

Phối cảnh của dự án K-Home New City - đô thị nhà ở xã hội theo tiêu chuẩn Singapore

Phối cảnh hồ bơi dự án được thiết kế hiện đại với không gian xanh mát

Theo bà Kim Oanh, không chỉ chuỗi dự án này mà tất cả dự án nhà ở xã hội chuẩn Singapore của Kim Oanh Land đều áp dụng tiêu chuẩn công trình xanh EDGE, giúp tiết kiệm 20% điện, nước và giảm phát thải carbon. Bên cạnh đó là thiết kế căn hộ thông minh, thông gió tự nhiên, giảm chi phí vận hành, bảo trì, đồng thời còn ứng dụng công nghệ hiện đại, vật liệu thân thiện môi trường, đảm bảo chất lượng - giá thành hợp lý.

Giải pháp đẩy xây dựng nhà ở xã hội đúng hướng

Tại phiên họp, đại diện Kim Oanh Group cũng đã thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế và đề xuất các kiến nghị trọng tâm, thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội đúng hướng và hiệu quả hơn.

Đầu tiên, về nguồn vốn, bà Đặng Thị Kim Oanh cho biết hiện gói tín dụng 120.000 tỉ đồng giải ngân rất chậm. Do đó, bà Oanh kiến nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt hơn, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có năng lực được tiếp cận vốn nhanh hơn.

Thứ hai, về giải ngân đối với người mua nhà, theo bà Oanh, hiện nay, dự án của Kim Oanh Group xây dựng đã gần đến ngày bàn giao nhưng người mua vẫn chưa được giải ngân để nhận nhà. Vì vậy, bà kiến nghị Chính phủ xem xét rút ngắn quy trình giải ngân, tạo điều kiện thuận lợi để người dân sớm nhận được nhà ổn định cuộc sống.

Về khách hàng mua nhà, kiến nghị Chính phủ và Ngân hàng Chính sách xã hội có phương án cho doanh nghiệp tiếp cận hỗ trợ người mua nhà vay, bởi nếu vay ngân hàng thương mại thì chỉ sau 3-5 năm, người mua nhà lo lắng lãi suất sẽ tăng theo thị trường, họ sẽ không thể trả nổi.

Thứ ba, về quy định diện tích căn hộ, theo bà Đặng Thị Kim Oanh, hiện quy định chỉ cho phép diện tích tối đa của căn hộ từ 70-77m², chiếm 10% quỹ căn hộ. Trong khi thực tế, nhiều gia đình Việt Nam sống đa thế hệ (ông bà, cha mẹ, con cái) và Nhà nước cũng đang khuyến khích các cặp vợ chồng sinh thêm con. Do đó, Kim Oanh Group kiến nghị Chính phủ cho phép tăng diện tích căn hộ tối đa lên 90 - 100m², chiếm 10 - 15% quỹ căn hộ của mỗi dự án - phù hợp thực tiễn dân số và nhu cầu sinh hoạt.

Bà Đặng Thị Kim Oanh và đại diện các doanh nghiệp tham gia phiên họp. Ảnh: Kim Oanh Group

Về giao quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, kiến nghị Chính phủ giao thêm quỹ đất sạch cho doanh nghiệp phát triển dự án, đồng thời cam kết giảm giá bán, rút ngắn tiến độ, bàn giao nhà sớm hơn kế hoạch và đồng hành lâu dài cùng Chính phủ trong chương trình nhà ở xã hội quốc gia.

Đại diện Kim Oanh Group đã đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Ảnh: Kim Oanh Group

Nhằm lan tỏa mô hình nhà ở xã hội chuẩn Singapore đến đông đảo người dân, đại diện Kim Oanh còn mong muốn và luôn sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp, cá nhân có đất nhưng chưa có kinh nghiệm hay nguồn vốn để cùng phát triển nhà ở xã hội.

“Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ mô hình phát triển nhà ở xã hội chuẩn Singapore của Kim Oanh Group để góp phần hỗ trợ người dân có được những căn nhà chất lượng cao nhất bởi chúng tôi tin rằng: Một tổ ấm nhỏ có thể chắp cánh cho những ước mơ lớn của người lao động”, bà Đặng Thị Kim Oanh bày tỏ.

Theo bà Đặng Thị Kim Oanh, phát triển nhà ở xã hội không chỉ là một dự án kinh tế, mà là một sứ mệnh nhân văn của Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, góp phần ổn định, phát triển đất nước nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Vì thế, Kim Oanh Group luôn xem mỗi căn hộ là một mái ấm, mỗi mái ấm là một hạt nhân của hạnh phúc, một nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Bà Đặng Thị Kim Oanh cam kết đồng hành cùng Chính phủ, góp phần thực hiện thành công Đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, mang lại niềm tin, niềm vui và cuộc sống tốt đẹp hơn cho hàng triệu người dân Việt Nam.

(Nguồn: Kim Oanh Group)