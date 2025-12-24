Ông Mai Văn Hiền - Chủ tịch UBND xã Dầu Giây phát biểu tại Lễ công bố kế hoạch phát triển dự án The Link City. Ảnh: Kim Oanh Land

Tọa lạc ngay trung tâm hành chính Dầu Giây, ngã tư Quốc lộ 1A và Quốc lộ 20, dự án The Link City cung cấp cho thị trường 1.397 sản phẩm, hướng đến kiến tạo chuẩn sống hiện đại, năng động. The Link City được quy hoạch hệ thống 50 tiện ích, nổi bật như trường liên cấp, trung tâm thương mại 2,6ha, hồ bơi, hệ thống công viên, tổ hợp thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ, quảng trường sự kiện... Lễ công bố kế hoạch phát triển dự án The Link City nhằm giúp khách hàng nắm rõ hơn định hướng phát triển của dự án và an tâm khi giao dịch sản phẩm.

Hạ tầng chuẩn bị bước vào giai đoạn hoàn thiện

Ông Đặng Phước Bình - Tổng Giám đốc Công ty Phú Việt Tín phát biểu tại sự kiện

Tại sự kiện, ông Đặng Phước Bình - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín - cho biết, dự án The Link City được định hướng phát triển thành một đô thị kiểu mẫu, là điểm nhấn về hạ tầng thương mại và không gian sống cho toàn khu vực Dầu Giây. Việc hợp tác cùng Kim Oanh Land là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực triển khai, đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, đúng chủ trương đầu tư của địa phương.

Liên quan đến tiến độ xây dựng dự án, ông Bình cho biết, giai đoạn 1 với quy mô 53ha đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đưa vào sử dụng theo quy hoạch được phê duyệt. Với giai đoạn 2 quy mô khoảng 47ha, hạ tầng kỹ thuật hiện đã đạt khoảng 55% khối lượng theo giấy phép xây dựng.

Cũng theo ông Bình, đến nay, trạm xử lý nước thải của dự án đã hoàn thiện, dự kiến được khánh thành vào ngày 25/12/2025. Đối với hạ tầng xã hội, trung tâm thương mại 2,6ha dự kiến triển khai xây dựng trong năm 2026.

Các hạng mục vỉa hè đã được hoàn thiện, hệ thống cây xanh dự kiến triển khai trong quý I/2026, trong khi hệ thống điện trung thế và chiếu sáng đang được phối hợp nâng cấp, bàn giao và đưa vào vận hành trước Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng cam kết hỗ trợ đầy đủ về pháp lý và tạo điều kiện để khách hàng có thể xây dựng nhà ở đúng quy hoạch, đảm bảo mỹ quan và đồng bộ toàn khu.

Kim Oanh Land cam kết triển khai đúng lộ trình, tạo giá trị cho cộng đồng

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Kim Oanh Group, đại diện Kim Oanh Land - chia sẻ về kế hoạch phát triển The Link City và tâm huyết của Kim Oanh Land

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Kim Oanh Group, đại diện Kim Oanh Land, đơn vị phát triển dự án, cho biết trong giai đoạn 1, Kim Oanh Land tham gia dự án với vai trò phát triển và phân phối sản phẩm. Với quan điểm “đi đến đâu, tạo giá trị cho khách hàng đến đó”, ngay khi đảm nhiệm vai trò đơn vị phát triển dự án, Kim Oanh Land đã mạnh tay đầu tư một số tiện ích như công viên, hồ cảnh quan, khu vui chơi ngoài trời, sân thể thao và các điểm nhấn cảnh quan khác nhằm nâng cao trải nghiệm sống cho cộng đồng cư dân hiện hữu.

Theo bà Kim Oanh, các nút thắt tại dự án đang dần được tháo gỡ, Kim Oanh Land sẽ tập trung nguồn lực, phối hợp cùng chủ đầu tư để hoàn thiện toàn diện các hạng mục còn lại như hạ tầng, pháp lý đưa dự án về đích đúng lộ trình.

“Chúng tôi cam kết sẽ dồn mọi nguồn lực đồng hành cùng chính quyền Dầu Giây và Công ty Phú Việt Tín để phát triển dự án The Link City một cách bài bản, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Kim Oanh Land cũng đang tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm các dự án mới tại Dầu Giây và Đồng Nai nếu điều kiện cho phép”, bà Kim Oanh nhấn mạnh.

Phát biểu tại sự kiện, ông Mai Văn Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dầu Giây, cho biết thời gian vừa qua, Dầu Giây đã thu hút nhiều doanh nghiệp bất động sản đến đầu tư, qua đó góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển đô thị. Trong đó, The Link City là dự án trọng điểm với quy mô lớn và tọa lạc ngay trung tâm hành chính Dầu Giây nên có sức hút đặc biệt.

Phối cảnh dự án The Link City tọa lạc ngay trung tâm hành chính Dầu Giây

Với giai đoạn 2, hiện nay UBND xã Dầu Giây cũng đã đề nghị chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật - xã hội, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

(Nguồn: Kim Oanh Land)