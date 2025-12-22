Theo quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết vừa được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành, khu đất nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 8,03ha. Trong đó, diện tích đất đường giao thông thành phố khoảng 1,97ha; diện tích đất lập dự án khoảng 6,06ha.

Quy hoạch chi tiết nhằm hình thành mô hình xây dựng bãi đỗ xe kết hợp chức năng trung tâm thương mại, văn phòng và nhà kho hiện đại (không có chức năng ở), được kết nối đồng bộ, khoa học, ứng dụng công nghệ cao; đảm bảo không phá vỡ cấu trúc, định hướng phát triển không gian đô thị.

Thành phố đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; bảo đảm gắn kết, hài hòa với tuyến đường Vành đai 2,5, Vành đai 3, tuyến đường sắt đô thị và tuyến đường sắt quốc gia.

Khu vực xây dựng bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, phường Định Công, Hà Nội. Ảnh: Google Earth

Khu vực lập quy hoạch chi tiết có phạm vi ranh giới: Phía bắc giáp hồ Đầm Đỗi; phía nam giáp đường quy hoạch có mặt cắt 24m, tuyến Monorail M2 và khu đất quy hoạch đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật; phía đông giáp đường quy hoạch có mặt cắt 30m và khu đất quy hoạch đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật (khu vực ga Giáp Bát); phía tây giáp đường quy hoạch có mặt cắt 24m và khu đô thị Đại Kim - Định Công.

Hà Nội giao UBND phường Định Công chủ trì, phối hợp với CTCP Xuân Nam Việt, Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và Dịch vụ tổng hợp 27-7 cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết.

Chủ tịch UBND phường Định Công có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.