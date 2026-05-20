Theo truyền thông địa phương, chiếc Volvo XC90 màu trắng xuất hiện trên xe cứu hộ tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat với nhiều tấm biển phản đối gắn xung quanh. Trên nắp capo, chủ xe còn buộc thêm bánh xe bị hỏng nhằm thể hiện sự bức xúc.

Nguyên nhân xuất phát từ việc một mâm hợp kim của chiếc XC90 được cho là bị nứt dọc khi xe vận hành. Chủ xe cho rằng sự cố này gây nguy hiểm nghiêm trọng về an toàn, đặc biệt khi đây là mẫu SUV cao cấp của thương hiệu vốn nổi tiếng về độ an toàn như Volvo.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chiếc SUV được đặt trên xe cứu hộ cùng các biểu ngữ với nội dung như “Fake safety claims” (Tuyên bố an toàn giả tạo). Một tấm biển khác còn so sánh rằng mua xe phổ thông như Maruti Alto còn tốt hơn Volvo.

Hiện chưa rõ nguyên nhân chính xác khiến bộ mâm bị nứt. Một số nguồn tin cho rằng chiếc xe có thể đã va phải ổ gà trên đường.

Tại Ấn Độ, việc ô tô hạng sang bị hỏng lốp hoặc mâm do điều kiện đường sá không phải hiếm gặp. Tuy nhiên, trường hợp mâm hợp kim của SUV cỡ lớn như Volvo XC90 bị nứt vẫn gây chú ý bởi dòng xe này có khoảng sáng gầm cao cùng bộ lốp thành dày hơn sedan thông thường.

Theo chủ xe, sau khi phát hiện sự cố, anh buộc phải gọi cứu hộ kéo xe về. Không hài lòng với cách xử lý sau bán hàng, người này sau đó quyết định đưa chiếc XC90 đi diễu hành qua nhiều tuyến phố nhằm thu hút sự chú ý của dư luận. Một số nguồn tin cho biết chiếc xe có thể tiếp tục được đưa tới các thành phố khác như Vadodara, Rajkot và thậm chí cả Delhi.

Volvo XC90

Volvo XC90 là mẫu SUV đầu bảng của Volvo tại nhiều thị trường. Tại Ấn Độ, xe có giá khởi điểm khoảng 10,3 triệu rupee (tương đương hơn 3 tỷ đồng).

Phiên bản nâng cấp ra mắt năm 2025 được tinh chỉnh nhẹ ở ngoại thất với bộ mâm mới cùng một số màu sơn bổ sung như Mulberry Red, Onyx Black hay Denim Blue.

Khoang cabin sử dụng màn hình trung tâm 11,2 inch chạy nền tảng Google, hỗ trợ cập nhật OTA, sạc điện thoại không dây, camera 360 độ, cửa sổ trời toàn cảnh và màn hình HUD.

XC90 mới sử dụng động cơ xăng mild-hybrid 2.0L tăng áp, cho công suất 250 mã lực và mô-men xoắn 360 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động AWD. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 7,7 giây.

Theo Cartoq

