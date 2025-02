Kishore Mahbubani là một nhà ngoại giao, học giả về quan hệ quốc tế và tác giả nổi tiếng người Singapore. Ông có 33 năm làm việc trong ngành ngoại giao (1971-2004), bao gồm hai nhiệm kỳ là Đại sứ, Trưởng phái đoàn Singapore tại Liên Hợp Quốc. Trong thời gian này, ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từ tháng 1/2001 đến tháng 5/2002. Từ năm 2004 đến 2017, ông là Hiệu trưởng sáng lập của Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, được công nhận là một trong những trường đào tạo về chính sách công hàng đầu thế giới. Ông hiện là Thành viên Danh dự tại Viện Nghiên cứu châu Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Các bài nói chuyện và bài viết của Mahbubani thường đề cập đến sự trỗi dậy của châu Á, các vấn đề địa chính trị và các mô hình quản trị kinh tế - xã hội toàn cầu. Ông đã xuất bản chín cuốn sách bán chạy, đồng thời có các bài báo trên New York Times, Washington Post, Financial Times và Foreign Affairs. Năm 2005, ông được tạp chí Foreign Policy và Prospect bình chọn là một trong 100 trí thức có ảnh hưởng nhất thế giới. Năm 2009, tờ Financial Times cũng vinh danh ông là một trong 50 người có khả năng định hình các cuộc tranh luận về tương lai của chủ nghĩa tư bản. Hai năm liên tiếp (2010 và 2011), ông được Foreign Policy vinh danh là một trong những Nhà tư tưởng toàn cầu hàng đầu, trong đó có năm 2011 được gọi là “người truyền cảm hứng của thế kỷ châu Á”. Năm 2014, Prospect tiếp tục đưa ông vào danh sách 50 nhà tư tưởng hàng đầu thế giới. Đến năm 2019, ông được bầu làm thành viên của Học viện Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ.