Hệ thống phòng không tầm ngắn Krona-E. Ảnh: Kalashnikov

Trong bối cảnh các mối đe dọa từ không trung ngày càng đa dạng và tinh vi, hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Krona-E nổi lên như một giải pháp đột phá từ Tập đoàn Kalashnikov của Nga, được thiết kế đặc biệt để bảo vệ các khu vực rộng lớn trước sự tấn công của UAV/drone, máy bay và tên lửa hành trình.

Hệ thống Krona-E là phiên bản xuất khẩu của Krona, một tổ hợp phòng không tầm ngắn (SHORAD) do Kalashnikov thuộc Tập đoàn Rostec phát triển, nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ lãnh thổ rộng lớn trước các mối đe dọa từ không trung.

Với trọng tâm chính là chống lại UAV/drone trung cấp, hệ thống này còn có khả năng tiêu diệt máy bay, trực thăng, vũ khí dẫn đường chính xác và tên lửa hành trình ở khoảng cách gần.

Krona-E được xây dựng trên nền tảng công nghệ của dòng TOR, đặc biệt là TOR-M2, với các cải tiến về radar và tên lửa để tăng cường hiệu quả trong môi trường tác chiến hiện đại.

Cấu trúc của hệ thống bao gồm mô-đun chiến đấu, radar hai băng tần và trạm chỉ huy tự động, cho phép triển khai linh hoạt dưới dạng di động trên khung gầm xe địa hình như DT-30PM hoặc cố định tại các vị trí chiến lược.

Radar phased-array đa chế độ là trái tim của Krona-E, hỗ trợ phát hiện, theo dõi và tấn công đồng thời lên đến bốn mục tiêu, với khả năng chống nhiễu điện tử mạnh mẽ và hoạt động ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bao gồm cả môi trường Bắc Cực.

Hệ thống Krona-E sử dụng các loại tên lửa dẫn đường như 9M340, 9M333, 9M330 và 9M331, được phóng theo phương thẳng đứng để bao phủ 360 độ, kết hợp hướng dẫn hồng ngoại và radar tích hợp.

Phạm vi tác chiến tối thiểu dao động từ 1km đến 2km tùy loại tên lửa, trong khi phạm vi tối đa đạt tới 12km, giúp tạo nên lớp bảo vệ rộng lớn cho các cơ sở hạ tầng quan trọng như trung tâm chính phủ, cơ sở đô thị và tuyến đường chiến lược.

Krona-E nổi bật với tính tích hợp cao, có thể kết nối với các hệ thống phòng không khác như Pantsir-S1 cho lớp bảo vệ điểm và S-400 cho phạm vi chiến lược, hình thành mạng lưới phòng thủ liên kết thời gian thực với khả năng thích ứng tự động.

Được giới thiệu lần đầu tại triển lãm IDEX 2025 ở Abu Dhabi và tiếp tục thu hút sự chú ý tại các sự kiện quốc phòng lớn, bao gồm World Defense Show 2026 ở Riyadh, Krona-E đại diện cho bước tiến trong công nghệ phòng không Nga, tập trung vào việc chống lại các mối đe dọa drone swarm (bầy drone) và tác chiến điện tử, với trọng lượng nhẹ hơn so với các phiên bản TOR truyền thống để dễ dàng vận chuyển và triển khai nhanh chóng.

Các tính năng như chống biện pháp đối phó điện tử (ECCM) và khả năng hoạt động độc lập hoặc kết nối mạng làm cho hệ thống Krona-E trở thành lựa chọn lý tưởng cho các quốc gia đang tìm kiếm giải pháp phòng thủ hiệu quả trong bối cảnh xung đột hiện đại.