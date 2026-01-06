Hình ảnh vệ tinh từ tình báo không gian Mỹ Vantor cho thấy rõ ràng thiệt hại nghiêm trọng tại Fuerte Tiuna – tổ hợp quân sự lớn nhất Venezuela ở Caracas, nơi Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt giữ trong Chiến dịch Absolute Resolve ngày 3/1/2026. Nguồn ảnh: Vantor 2026/militarnyi.com

Chiến dịch Absolute Resolve (hay còn gọi là Southern Spear) do Mỹ phát động vào tháng 1/2026 đã đánh dấu một bước ngoặt trong tác chiến hiện đại, nơi công nghệ áp chế điện tử (Electronic Warfare - EW) đóng vai trò trung tâm.

Chỉ trong vòng 20 phút, hệ thống phòng không tiên tiến của Venezuela, bao gồm các tổ hợp tên lửa phòng không S-300VM do Nga cung cấp đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn, mở đường cho các cuộc không kích chính xác và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro mà không gây tổn thất nào cho lực lượng Mỹ.

Hệ thống EW của Mỹ trong chiến dịch này chủ yếu dựa vào các nền tảng hàng không tiên tiến, kết hợp với hỗ trợ từ không gian và mạng.

Nổi bật nhất là máy bay EA-18G Growler, một biến thể chuyên dụng cho nhiệm vụ EW từ máy bay F/A-18 Super Hornet.

Growler được trang bị hệ thống gây nhiễu điện tử mạnh mẽ, có khả năng phát sóng nhiễu để "làm mù" radar đối phương.

Theo phân tích từ We Are The Mighty, Growler đã phối hợp chặt chẽ với F-35C, máy bay tàng hình đa năng, để tạo ra một lớp bảo vệ điện tử.

Cụ thể, Growler sử dụng các pod gây nhiễu như AN/ALQ-99 và AN/ALQ-249 Next Generation Jammer, phát ra tín hiệu giả lập hoặc chặn sóng radar của S-300VM, khiến chúng không thể khóa mục tiêu.

Đồng thời, F-35C với radar AESA (Active Electronically Scanned Array) và hệ thống EW tích hợp, đã thu thập dữ liệu thời gian thực để hỗ trợ gây nhiễu chính xác hơn.

Kết quả là radar Venezuela bị "đóng băng kỹ thuật số", không thể phân biệt mục tiêu thật giả, dẫn đến tình trạng tê liệt tạm thời.

Nguồn ảnh: Vantor 2026/militarnyi.com

Bên cạnh các nền tảng hàng không, Mỹ còn tích hợp EW với các tài nguyên từ Space Command và Cyber Command, tạo nên một hệ thống đa tầng.

GlobalSecurity.org mô tả cách Space Command sử dụng vệ tinh để cung cấp dữ liệu định vị và giám sát thời gian thực, trong khi Cyber Command thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm làm gián đoạn lưới điện Thủ đô Caracas và các trung tâm chỉ huy quân sự.

Điều này không chỉ làm tê liệt radar mà còn cắt đứt liên lạc giữa các đơn vị phòng không Venezuela.

Ví dụ, các drone tàng hình như RQ-170 Sentinel được triển khai để bay thấp, khai thác địa hình núi non của Venezuela nhằm tiếp cận mà không bị phát hiện.

Những drone này mang theo thiết bị EW để gây nhiễu cục bộ, tạo "lỗ hổng tạm thời" trong mạng lưới phòng không.

Khi radar S-300VM bị nhiễu, chúng trở thành mục tiêu dễ dàng cho tên lửa chống bức xạ AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile), được phóng từ Growler hoặc F-35.

HARM tự động nhắm vào nguồn phát radar, phá hủy các trạm radar di động và cố định chỉ trong vài phút.

Chiến thuật áp dụng trong chiến dịch nhấn mạnh sự phối hợp cao độ giữa EW và các yếu tố khác.

Theo The Jerusalem Post, hơn 150 máy bay đã tham gia, với EW làm nền tảng để vô hiệu hóa phòng không trước khi triển khai không kích.

Máy bay Mỹ bay ở độ cao thấp, tận dụng địa hình để tránh radar tầm xa, đồng thời sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk để tấn công các mục tiêu chính xác mà không gặp kháng cự.

Hệ thống tên lửa Buk-M2E. Ảnh: defence-blog.com

Defence Blog bổ sung, EW đã hỗ trợ phá hủy hệ thống Buk-M2E – một phần của phòng không Venezuela bằng cách làm tê liệt trước khi dùng tên lửa.

Các cuộc tấn công điện tử không chỉ nhắm vào radar mà còn vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát (C2), khiến lực lượng Venezuela không thể phản ứng kịp thời.

Theo Militarnyi, dựa trên hình ảnh vệ tinh, xác nhận sự phối hợp EW đã cho phép các cuộc không kích diễn ra suôn sẻ, với phòng không bị tê liệt hoàn toàn, dẫn đến việc phá hủy các cơ sở quân sự tại Caracas mà không có bất kỳ tên lửa phòng không nào được phóng.

Tác động của hệ thống EW này là vô cùng đáng kể. Phòng không Venezuela, từng được coi là một trong những hệ thống mạnh mẽ nhất Nam Mỹ nhờ S-300VM và Buk-M2E, đã bị vô hiệu hóa chỉ trong 20 phút đầu chiến dịch.

Điều này mở đường cho lực lượng đặc nhiệm Mỹ xâm nhập, bắt giữ Tổng thống Maduro và kiểm soát các điểm chiến lược.

Không có tổn thất nào về máy bay hay nhân sự Mỹ, chứng tỏ hiệu quả vượt trội của EW trong việc đạt ưu thế không phận.

Các nguồn phân tích nhấn mạnh rằng sự kết hợp giữa gây nhiễu điện tử, tấn công mạng và tích hợp không gian đã biến EW thành "vũ khí vô hình" quyết định cục diện tác chiến.

Công nghệ EW của Mỹ trong chiến dịch Absolute Resolve không chỉ là một bước tiến kỹ thuật mà còn là minh chứng cho chiến lược tác chiến tích hợp.

Từ EA-18G Growler đến sự hỗ trợ của Space và Cyber Command, hệ thống này đã khai thác tối đa điểm yếu của phòng không Venezuela, dẫn đến một kết cục nhanh chóng và ít tốn kém.

Trong tương lai, EW sẽ tiếp tục định hình các cuộc xung đột, nơi ưu thế điện tử quyết định sự sống còn.