Máy bay MiG-31K được trang bị tên lửa Kh-47M2 Kinzhal. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

Tên lửa Kh-47M2 Kinzhal là một loại vũ khí siêu thanh phóng từ không trung do Nga phát triển, dựa trên nền tảng của tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M, được thiết kế để tấn công các mục tiêu chiến lược với tốc độ cao và khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không.

Được chính thức đưa vào biên chế từ năm 2017, Kinzhal có trọng lượng tổng thể khoảng 4.300kg, chiều dài thân tên lửa ước tính từ 7,2 đến 8 mét, đường kính thân khoảng 1,2 đến 1,5 mét và sải cánh khoảng 1,5 đến 1,6 mét, cho phép nó được mang bởi các máy bay chiến đấu như MiG-31K làm nền tảng phóng chính, cùng với Tu-22M3 và Su-34, trong khi kế hoạch tích hợp với Su-57 đang được xem xét.

Về động cơ đẩy, Kinzhal sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, cho phép đạt tốc độ tối đa lên đến Mach 10, tương đương khoảng 10.000 km/h và duy trì tốc độ siêu thanh trên Mach 5 trong suốt hành trình bay, giúp giảm thời gian tiếp cận mục tiêu xuống chỉ còn vài phút, từ 1,7 phút đến Kharkiv cho đến 6,3 phút đến Uzhhorod khi phóng từ không phận Nga.

Tầm bắn hoạt động của nó đạt khoảng 460-480km nếu tính riêng tên lửa, nhưng có thể mở rộng lên đến 2.000km khi kết hợp với bán kính chiến đấu của máy bay mang và thậm chí 3.000km với Tu-22M3, làm cho nó trở thành một công cụ răn đe chiến lược linh hoạt.

Máy bay chiến đấu MiG-31K của Không quân Nga mang theo tên lửa hành trình siêu thanh Kh-47 Kinzhal. Ảnh: BQP Nga/armyrecognition.com

Đầu đạn của Kinzhal linh hoạt với các lựa chọn như đầu đạn nổ mạnh thông thường nặng từ 480 đến 700kg, đầu đạn chùm hoặc đầu đạn hạt nhân chiến thuật có đương lượng từ 5 đến 50 kiloton, thường được trang bị loại BetAB để xuyên thủng các mục tiêu kiên cố như boongke hoặc kho vũ khí.

Về công nghệ dẫn đường, Kinzhal kết hợp hệ thống dẫn đường quán tính (INS) với hỗ trợ từ hệ thống định vị vệ tinh GLONASS, cho phép cập nhật giữa hành trình và điều chỉnh mục tiêu giữa chuyến bay từ năm 2023, đảm bảo độ chính xác với sai số vòng tròn (CEP) khoảng 10 mét, mặc dù INS có thể lệch lạc theo thời gian nếu không có hỗ trợ vệ tinh.

Hệ thống này sử dụng bộ thu Kometa với anten kiểm soát mẫu thu (CRPA) có từ 4 đến 16 phần tử để chống nhiễu, nhưng vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi kỹ thuật spoofing, nơi tín hiệu giả mạo làm lệch hướng tên lửa, dẫn đến các trường hợp rơi lệch hàng trăm mét hoặc thậm chí 200km khỏi mục tiêu, như đã quan sát trong xung đột Nga-Ukraine năm 2025.

Ảnh: armyrecognition.com

Khả năng siêu thanh của Kinzhal nằm ở quỹ đạo quasi-ballistic với độ cao lớn và tốc độ cao, cho phép cơ động cao và đường bay khó dự đoán, giúp né tránh các hệ thống phòng không như Patriot, mặc dù các nhà phân tích phương Tây cho rằng nó không phải là phương tiện lướt siêu thanh thực thụ mà chỉ là tên lửa đạn đạo thông thường đạt tốc độ cao.

Các nâng cấp gần đây bao gồm khả năng cơ động ở giai đoạn cuối (terminal phase) từ năm 2025 để tránh hệ thống đánh chặn như Patriot của Ukraine, cùng với việc tăng số lượng anten CRPA để cải thiện chống nhiễu, giúp tỷ lệ đánh chặn giảm từ 37% xuống 6% trong một số tháng năm 2025, mặc dù spoofing vẫn khiến nhiều quả tên lửa lạc hướng vào các khu vực trống.

Về sản xuất, Nga duy trì nhịp độ 10-15 quả mỗi tháng thông qua nhập khẩu xám để tránh lệnh trừng phạt, với đơn hàng 44 quả năm 2024 và 144 quả năm 2025, dẫn đến kho dự trữ ước tính 100-150 quả và đã sử dụng khoảng 160 quả trong xung đột Ukraine tính đến cuối 2025, bao gồm các đợt tấn công kỷ lục như 27 quả trong tháng 11/2025.