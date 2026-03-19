Hà Nội – Ngày 6/11/2025 – KW Companies vừa được lựa chọn làm nhà cung cấp dịch vụ SEND AIR tại Việt Nam, một giải pháp logistics thông minh ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ nhà bán hàng Việt tham gia sâu hơn vào xuất khẩu qua thương mại điện tử.

SEND Air được tích hợp trực tiếp trên Amazon Seller Central, cho phép nhà bán hàng đặt dịch vụ, thanh toán và theo dõi lộ trình vận chuyển trực tuyến. Giải pháp này không chỉ tối ưu chi phí vận chuyển mà còn rút ngắn thời gian đưa hàng vào kho FBA của Amazon tại Mỹ, giúp sản phẩm Việt Nam tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Điểm nổi bật của SEND Air là khả năng số hóa toàn bộ quy trình vận chuyển, từ khâu đặt dịch vụ đến theo dõi hành trình, mang lại sự minh bạch và thuận tiện cho nhà bán hàng. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đáp ứng nhu cầu giao hàng nhanh và chi phí hợp lý của thương mại điện tử xuyên biên giới.

Là nhà cung cấp dịch vụ được chọn lựa của chương trình SEND, KW Companies cam kết cung cấp dịch vụ lấy hàng tận nơi trên toàn quốc, tư vấn quy trình xuất khẩu và hỗ trợ thủ tục hải quan, đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của nền tảng.

Ông William Kil Won Jin - Giám đốc điều hành KW CompaniesInternational chia sẻ: “Việc trở thành nhà cung cấp dịch vụ SEND Air tại Việt Nam là cột mốc quan trọng đối với KW. Chúng tôi sẽ tận dụng kinh nghiệm vận hành và mạng lưới tại Hoa Kỳ để hỗ trợ nhà bán hàng Việt tiếp cận thị trường quốc tế qua Amazon thuận tiện hơn, nâng cao hiệu quả kinh doanh và khẳng định vị thế hàng hóa ‘Made in Vietnam’.”

Nhà bán hàng chỉ cần đăng nhập Amazon Seller Central, chọn dịch vụ vận chuyển quốc tế SEND, thực hiện thanh toán và theo dõi đơn hàng trực tuyến, KW Companies sẽ đảm nhận việc lấy hàng tận nơi, đảm bảo quy trình nhanh gọn và minh bạch.

Từ năm 2015, KW đã hiện diện tại Việt Nam với các giải pháp hậu cần chuyên biệt. Việc tham gia triển khai SEND Air không chỉ là bước tiến của KW, mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng số hóa logistics, giúp doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

(Nguồn: KW Companies)