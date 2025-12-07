Latvia đang trải qua tình trạng mất cân đối giới tính rất lớn, thúc đẩy nhiều phụ nữ thuê những “ông chồng tạm thời” để hỗ trợ các công việc trong gia đình, theo báo cáo của trang The New York Post.

Theo Eurostat (cơ quan thống kê châu Âu), quốc gia này có số lượng phụ nữ cao hơn nam giới tới 15.5%, gấp hơn 3 lần mức chênh lệch trung bình của Liên minh châu Âu.

Ở nhóm dân số từ 65 tuổi trở lên, số phụ nữ tại đất nước Latvia được cho là nhiều gấp đôi số nam giới, theo dữ liệu của World Atlas.

Tình trạng thiếu đàn ông có thể thấy rõ trong môi trường làm việc và trong cuộc sống hàng ngày. Dania, người làm việc tại các lễ hội, nói rằng hầu như toàn bộ đồng nghiệp của cô đều là nữ.

Nhiều phụ nữ ở Latvia đi "thuê chồng" hoặc ra nước ngoài tìm kiếm bạn đời. Ảnh: Sinchew

Cô chia sẻ rằng, dù rất thích làm việc với họ, nhưng một sự cân bằng giới tốt hơn sẽ giúp tương tác xã hội trở nên thú vị hơn. Bạn của cô, Zane, cho biết nhiều phụ nữ phải ra nước ngoài để tìm bạn đời vì cơ hội trong nước quá hạn chế.

Để xử lý các nhu cầu sinh hoạt hằng ngày khi không có bạn đời nam giới, nhiều phụ nữ Latvia đang tìm đến các dịch vụ cho “thuê chồng” làm việc vặt. Các nền tảng như Komanda24 cung cấp đội ngũ “những người đàn ông có đôi bàn tay vàng”, hỗ trợ các công việc như sửa ống nước, làm mộc, sửa chữa đồ đạc và lắp đặt tivi.

Một dịch vụ khác cho phép phụ nữ "đặt chồng theo giờ” trực tuyến hoặc qua điện thoại đến tận nhà để thực hiện các việc như sơn sửa, treo rèm và các nhiệm vụ bảo trì khác.

Các chuyên gia cho biết, tình trạng mất cân đối giới tính ở Latvia một phần bắt nguồn từ tuổi thọ nam giới thấp hơn.

Theo World Atlas, 31% nam giới Latvia hút thuốc, trong khi chỉ có 10% phụ nữ hút thuốc, và nam giới cũng có tỷ lệ thừa cân hoặc béo phì cao hơn.

Sự mất cân bằng về giới khiến phụ nữ ở nước này khó kiếm chồng.