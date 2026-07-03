Kết quả được ghi nhận trong bài thử nghiệm trên cao tốc vòng đảo Hải Nam, công bố tại Auto China 2026 nhân dịp ra mắt thế hệ thứ năm Emgrand i-HEV. Mức tiêu hao này thấp hơn hơn 12% so với kỷ lục trước đó của Toyota Prius, vốn đạt 2,53 lít/100km trong điều kiện thử nghiệm tương đương.

Mẫu xe hybrid Emgrand i-HEV thế hệ thứ 5 của Geely được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 có mức tiêu thụ nhiên liệu 2,22 lít/100km, phá kỷ lục Guinness thế giới

Phía sau con số đó là một động cơ hybrid đạt hiệu suất nhiệt 48,41% nghĩa là gần một nửa năng lượng từ nhiên liệu được chuyển thành lực đẩy thay vì thất thoát ra ngoài dưới dạng nhiệt. Hệ thống AI Cloud Power trên xe đóng vai trò một trợ lái đắc lực, quyết định khi nào dùng điện, khi nào cần xăng, sao cho tiết kiệm nhất mà người ngồi sau vô-lăng không cần can thiệp.

Dải xe thử nghiệm trong chiến dịch thử nghiệm khắc nghiệt vào mùa đông Bắc Âu dành cho dải sản phẩm điện hóa thế hệ mới. Trong đó, EX5 EM-i là một trong những nhân tố chủ chốt

Trước đó, ngày 9/2/2026, một đoàn xe NEV của Geely rời Thụy Điển, băng qua Na Uy và chạy thẳng tới bờ Bắc Băng Dương, vượt hơn 1.000km không cần dừng sạc trong điều kiện khắc nghiệt. Sáu mẫu xe hybrid tham gia hành trình, trong đó có EX5 EM-i, cùng được kiểm định tại Colmis Proving Ground, cơ sở thử nghiệm ô tô nằm ở vĩ độ cao nhất khu vực Á - Âu. Đây là lần đầu tiên một thương hiệu ô tô độc lập của Trung Quốc đưa toàn bộ danh mục sản phẩm, từ xe điện, hybrid, range-extender đến methanol, qua một bài kiểm định mùa đông khắc nghiệt đến vậy.

Với người dùng tại Việt Nam, một bài thử ở Bắc Cực có vẻ xa vời, nhưng giá trị thực tế lại gần hơn nhiều người nghĩ. Một chiếc xe được kiểm định để vận hành ổn định qua các chu kỳ đóng băng và tan chảy liên tục thường cũng sở hữu hệ thống sealing, cách điện và quản lý nhiệt được thiết kế dư thừa độ bền, điều có giá trị tương đương khi xe phải đối mặt với mưa ngập hay nắng nóng kéo dài tại Việt Nam.

Một kỷ lục sinh ra trên cao tốc nhiệt đới Hải Nam, một thử thách khác được vượt qua ở rìa Bắc Cực. Cả hai cùng đến từ một hệ thống hạ tầng kiểm định gồm sáu cơ sở thử nghiệm cốt lõi, trải dài từ vịnh Hàng Châu đến châu Âu, và Geely cho biết đang lên kế hoạch mở rộng mạng lưới này lên 16 trạm toàn cầu trong những năm tới. Cuối năm 2025, hãng cũng khai trương Trung tâm An toàn Ninh Ba, nơi lập 5 kỷ lục Guinness về quy mô phòng thí nghiệm an toàn ô tô, gồm đường thử va chạm trong nhà dài nhất và hầm gió mô phỏng khí hậu lớn nhất thế giới.

Bên trong Trung tâm thử nghiệm an toàn lớn nhất thế giới của Geely tại Ninh Ba (Trung Quốc)

Geely đang chọn để những chiếc xe tự chứng minh qua điều kiện khắc nghiệt thay vì chỉ qua thông số công bố. Đó cũng là cách trả lời cho câu hỏi mà bất kỳ người mua xe nào cũng từng tự hỏi trước khi xuống tiền: liệu chiếc xe này có thực sự bền như quảng cáo, hay chỉ đẹp trên giấy.

Geely EX5 EM-i ra mắt thị trường Việt Nam ngày 27/3/2026 với ba phiên bản Pro, Max và Ultra, giá từ 789 đến 969 triệu đồng. Ngay tại lễ ra mắt, xe được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận ba kỷ lục trong nước: quãng đường chạy thuần điện dài nhất với một SUV hybrid cắm sạc, đạt 228,3km; tổng quãng đường sau một lần nạp đầy cả xăng và điện, đạt 1.823,7km; và mức tiêu hao nhiên liệu trung bình thấp nhất trên quãng đường hỗn hợp, chỉ 3,02 lít/100km.

Geely EX5 EM-i ngay lập tức cháy hàng sau 1 tuần ra mắt tại Việt Nam

Đây là lợi ích thiết thực nhất của công nghệ hybrid cắm sạc: người dùng tận dụng được chi phí vận hành rẻ của xe điện cho nhu cầu di chuyển hàng ngày, không còn lo lắng bởi những chuyến đi xa, đặc biệt khi hạ tầng trạm sạc tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Một yếu tố khác cần tính đến là hệ thống phân phối và hậu mãi. Geely chính thức ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 3/2025. Với nền tảng từ Tasco Auto, hãng hiện sở hữu 52 showroom trên toàn quốc, tốc độ phủ điểm bán nhanh nhất ngành ô tô Việt Nam tính theo thời gian gia nhập thị trường, được hậu thuẫn bởi mạng lưới đa thương hiệu quy mô lớn của Tasco Auto cùng hệ thống xưởng dịch vụ Carpla Service. Đi kèm là chương trình "Trọn an tâm, Trọn gắn kết" với 26 đặc quyền, mở rộng trải nghiệm sở hữu xe từ bán hàng, bàn giao đến hậu mãi và các tiện ích sử dụng hàng ngày, cách Tasco Auto gia tăng giá trị sau bán hàng để khách Geely không chỉ mua một chiếc xe mà bước vào cả một hệ sinh thái dịch vụ dài hạn.