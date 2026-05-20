Công viên nước Rainforest 6 đường trượt thú vị

Kỳ nghỉ gia đình luôn là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc sống, nơi trẻ nhỏ có cơ hội tạo nên những ký ức đáng nhớ suốt đời, trong khi cha mẹ được tận hưởng khoảng thời gian thư giãn quý giá. Mùa hè này, Radisson Blu Resort Cam Ranh - khu nghỉ dưỡng nép mình giữa những khu vườn xanh mát ở miền duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam - sẽ giới thiệu chuỗi hoạt động theo mùa sôi động, mang tính giáo dục và trải nghiệm dành cho mọi lứa tuổi.

Khi kỳ nghỉ hè dài ngày của học sinh đang đến gần, các gia đình được mời tham gia hành trình “Blu Ocean Summer” với những chương trình được thiết kế riêng cùng hàng loạt trải nghiệm hấp dẫn. Sở hữu không gian nhiệt đới thanh bình cùng hệ thống tiện ích 5 sao nổi bật như bãi biển cát vàng và công viên nước đẳng cấp quốc tế, Radisson Blu Resort Cam Ranh hứa hẹn mang đến mùa hè ngập tràn nắng vàng và niềm vui trong suốt tháng 6, 7 và 8.

Chương trình sẽ khởi động vào ngày 1/6/2026, nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, với chuỗi hoạt động kéo dài cả ngày gồm các lớp sáng tạo, workshop về phát triển bền vững, biểu diễn nghệ thuật trực tiếp: trống nước, saxophone và tiệc bọt nước tại hồ bơi trẻ em. Buổi tối, các gia đình sẽ quây quần bên lửa trại trên bãi biển, thưởng thức kẹo dẻo nướng và xem phim dưới bầu trời đầy sao.

Lịch hoạt động sôi động sẽ tiếp tục xuyên suốt mùa hè với thử thách “Blu Challenge” kéo dài 48 giờ gồm 8 nhiệm vụ thú vị: lớp học tiếng Việt, workshop ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, các buổi học về môi trường đến những trò chơi ngoài trời - mọi em nhỏ đều có cơ hội học hỏi kỹ năng mới và mở rộng kiến thức. Sau khi hoàn thành, các em sẽ nhận chứng nhận “You’re the Best” cùng quà tặng đặc biệt như một kỷ niệm đáng nhớ sau chuyến đi.

Tinh thần phát triển bền vững được lồng ghép trong mọi trải nghiệm tại khu nghỉ dưỡng. Các du khách nhí có thể khám phá hệ sinh thái biển nguyên sơ thông qua Workshop Bảo tồn Đại dương & Trồng san hô. Chương trình gồm nhiều trò chơi tương tác thực tế, đặc biệt là cơ hội cùng chuyên gia biển tham gia cấy ghép san hô sống, từ đó nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường.

Mùa hè cũng là mùa xoài tại Cam Ranh, nơi du khách có thể ghé thăm nông trại xoài hơn 80 năm tuổi, chỉ cách khu nghỉ dưỡng khoảng 20 phút di chuyển. Khu vườn yên bình này nổi tiếng với giống xoài Canh Nông ngọt thơm như mật ong cùng các sản phẩm thủ công như thạch xoài, trà xoài hay bánh xoài.

Bản sắc ẩm thực địa phương cũng được tái hiện qua lớp học nấu món Việt, nơi các đầu bếp tài năng hướng dẫn thực khách chế biến gỏi cuốn và bánh xèo, qua đó khám phá nguồn nguyên liệu tươi sạch đặc trưng của vùng biển Cam Ranh.

Trong suốt kỳ nghỉ hè tại Radisson Blu Resort Cam Ranh, trẻ em có thể thỏa sức vui chơi tại Rainforest - công viên nước theo chủ đề đầu tiên và duy nhất trong khu nghỉ dưỡng tại Cam Ranh, với 6 đường trượt hấp dẫn, thùng nước khổng lồ và nhiều khu vui chơi nước sôi động.

Splash Kids’ Club là thiên đường dành cho trẻ nhỏ với đồ chơi, trò chơi, mỹ thuật sáng tạo và đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp. Trong khi đó, phụ huynh có thể thư giãn trọn vẹn tại ESC Spa với khu thủy nhiệt, hang băng lạnh sảng khoái và phòng muối đá Himalaya sang trọng.

Ông Shaun Wheeler, Tổng Quản lý khu nghỉ dưỡng, chia sẻ: “Chúng tôi rất hào hứng giới thiệu ‘Blu Ocean Summer’ - chương trình mang đến cho các gia đình cơ hội tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ giữa thiên đường nhiệt đới. Chuỗi hoạt động được thiết kế chỉn chu nhằm truyền cảm hứng và tiếp thêm năng lượng cho thế hệ trẻ, đồng thời giúp các em hiểu hơn về văn hóa địa phương và môi trường tự nhiên, từ đó nuôi dưỡng thế hệ yêu thiên nhiên huynh cũng có thể hoàn toàn yên tâm khi con trẻ luôn được tham gia những hoạt động bổ ích và hấp dẫn. Mùa hè bắt đầu từ đây”.

“Blu Ocean Summer” cũng đánh dấu khởi đầu cho chuỗi hoạt động trải nghiệm kéo dài suốt năm tại Radisson Blu Resort Cam Ranh, khẳng định cam kết không ngừng đổi mới trong lĩnh vực nghỉ dưỡng dành cho gia đình và nâng tầm trải nghiệm điểm đến.

