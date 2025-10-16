Năm 2016, Fred Zipp - cựu biên tập viên tờ Austin American-Statesman, và vợ ông là Jodi, nảy ra ý tưởng về một nơi an dưỡng tuổi già cùng nhóm 6 người bạn thân suốt 20 năm của họ.

Ông Fred Zipp và vợ nảy ra ý tưởng rủ 3 cặp vợ chồng bạn thân lập "làng hưu trí". Ảnh: The Sun

Cả nhóm quyết định mua một mảnh đất rộng gần 4 hecta ven sông Llano, nơi gắn liền với những triền đá hoa cương và rặng cây bụi trải dài trong nắng vàng miền Nam Texas.

Tại đây, 4 ngôi nhà nhỏ xinh cùng một gian nhà chung được dựng lên với tên gọi Bestie Row hay Llano Exit Strategy, nghĩa là “chiến lược rút lui bên sông Llano”.

Khu nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư Matt Garcia - người hiểu rõ mong muốn của cả nhóm. Các ngôi nhà nhỏ với chi phí xây dựng chỉ khoảng 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng)/căn, mang phong cách mộc mạc.

Vỏ ngoài ngôi nhà bằng thép tôn, mái “cánh bướm” vừa đẹp mắt, vừa giúp hứng nước mưa đưa về bể chứa phục vụ sinh hoạt. Nội thất bên trong tối giản, ánh sáng tự nhiên chan hòa qua các ô cửa lớn, mở ra khung cảnh sông nước yên bình.

Cả nhóm đã có thời gian vui vẻ ở "làng hưu trí". Ảnh: Alexander Stross

Điểm nhấn của khu đất là một nhà sinh hoạt chung rộng 140m2, nơi có nhà bếp lớn, phòng khách, khu ăn uống, hồ bơi và khu sinh hoạt ngoài trời. Đây là không gian gắn kết, nơi cả nhóm cùng nấu ăn, trò chuyện và tận hưởng thiên nhiên.

Thời gian đầu, cuộc sống ở đây giống như một giấc mơ. Buổi sáng, họ cùng nhau pha cà phê ngắm bình minh trên sông Llano; buổi tối, cả nhóm ngồi quanh lửa trại, nhâm nhi rượu vang và nghe nhạc đồng quê.

Họ trồng rau, trồng hoa, tổ chức sinh nhật, xem phim ngoài trời và cùng nhau chăm sóc khu vườn nhỏ quanh nhà.

“Chúng tôi nhận ra rằng, bạn không cần phải có nhiều thứ để cảm thấy đủ đầy. Cái cần nhất là con người xung quanh mình”, Jodi chia sẻ với CBS News trong một cuộc phỏng vấn.

Không ai có thể ngờ đây lại trở thành một dự án đầu tư "siêu lợi nhuận". Ảnh: Daily Mail

Năm 2024, sau gần một thập kỷ gắn bó, khu Bestie Row một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý với các nhà đầu tư bất động sản.

Vị trí thơ mộng ven sông Llano, khung cảnh nguyên sơ giữa vùng Hill Country cùng danh tiếng từ các bài viết trên các trang báo hàng đầu khiến mảnh đất nhỏ của nhóm bạn trở thành “viên ngọc ẩn” được săn đón.

Công ty mua lại khu đất là một doanh nghiệp phát triển mô hình du lịch nghỉ dưỡng bền vững tại Texas. Thỏa thuận chuyển nhượng được chốt ở mức 3 triệu USD (79 tỷ đồng), bao gồm toàn bộ 4 căn nhà nhỏ, ngôi nhà sinh hoạt chung, bể thu nước mưa và cả khu đất rộng bao quanh.

Ngôi làng được bán với mức giá cao. Ảnh: Bill Sallans

Theo giới đầu tư địa phương, đây là mức giá “cao đáng kinh ngạc" cho một khu dân cư tư nhân, cho thấy giá trị đặc biệt mà Bestie Row đã tạo dựng - không chỉ ở vật chất mà ở câu chuyện và tinh thần sống mà nó đại diện.

Sau khi hoàn tất thương vụ, 4 cặp vợ chồng bạn thân, hiện đều ở độ tuổi xấp xỉ 70, quyết định chuyển về Austin sinh sống. Họ chia sẻ rằng việc bán đi khu đất không phải là kết thúc, mà là một chương mới.

“Chúng tôi đã có những năm tháng tuyệt vời ở đó, nhưng điều quý giá nhất không phải là những ngôi nhà, mà là mối quan hệ chúng tôi đã xây dựng”, Fred Zipp nói trong một cuộc phỏng vấn với Austin American-Statesman.

Theo kế hoạch của chủ đầu tư mới, khu đất ven sông Llano sẽ được cải tạo thành một khu nghỉ dưỡng nhỏ dành cho nhóm bạn hoặc gia đình thuê nguyên khu.

Mục tiêu là bảo tồn tinh thần gắn kết, giản dị của dự án gốc, đồng thời mở rộng cơ hội để du khách trải nghiệm lối sống “tiny home” (nhà tí hon) trong khung cảnh thiên nhiên Texas.