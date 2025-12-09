“Hạ tầng thế kỷ” rút ngắn khoảng cách tới trung tâm chỉ còn 13 phút di chuyển cũng kích hoạt làn sóng “di cư xanh” về siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise.

“Hạ tầng thế kỷ” khai mở kỷ nguyên phát triển mới cho Cần Giờ

Ngày 19/12 tới, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ chính thức khởi công, đánh dấu bước ngoặt mang tính lịch sử với Cần Giờ - vùng đất từng được xem là “xa nhất” TP.HCM. Khi thời gian di chuyển từ trung tâm Quận 1 (cũ) đến biển chỉ còn 13 phút, khoảng cách địa lý bị xóa nhòa, Cần Giờ lần đầu tiên bước vào quỹ đạo tăng trưởng của một “lõi trung tâm mở rộng” theo mô hình đô thị TOD (Transit-Oriented Development).

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ khởi công ngày 19/12 sẽ đưa Vinhomes Green Paradise lên bản đồ các siêu đô thị TOD tầm cỡ quốc tế. Ảnh phối cảnh: Vinspeed

Theo các chuyên gia, metro hay đường sắt tốc độ cao là hạ tầng mang tầm nhìn trăm năm, định hình cấu trúc phát triển đô thị cho nhiều thế hệ. Loại hình hạ tầng này không thể di dời, không thể “đóng cửa”, ít bị ảnh hưởng bởi chu kỳ kinh tế và luôn có nhu cầu sử dụng ổn định, đảm bảo dòng di chuyển đều đặn của hàng trăm nghìn lượt hành khách mỗi ngày. Do đó, đây cũng chính là “xương sống” của các siêu đô thị hiện đại.

Nhìn ra thế giới, lịch sử phát triển đô thị hiện đại cho thấy một quy luật rõ ràng: ở đâu có hạ tầng đường sắt tốc độ cao, ở đó xuất hiện các cực tăng trưởng TOD cực mạnh. Nhật Bản với trục Tokyo - Yokohama; Hàn Quốc với Seoul - Incheon; Singapore với mạng lưới MRT phủ khắp lãnh thổ… đều chứng kiến những “cuộc nén không gian” ngoạn mục. Khi khoảng cách địa lý bị rút ngắn, dòng dịch chuyển dân cư, việc làm, thương mại sẽ được tái cấu trúc mạnh mẽ, hình thành các siêu đô thị đa cực nhưng vận hành như một chỉnh thể.

Cần Giờ đang đứng trước thời khắc tương tự. Khi được kết nối siêu tốc với lõi trung tâm tài chính, thương mại hiện hữu, vùng đất sinh thái, rừng, biển này không còn nằm ngoài quỹ đạo phát triển, mà trở thành mảnh ghép chiến lược trong cấu trúc đô thị của TP.HCM.

Ở tầng sâu hơn, tuyến đường sắt tốc độ cao còn là công cụ kiến tạo giá trị đất đai theo trục TOD: nhà ga ở đâu, trung tâm thương mại, dịch vụ, dân cư mật độ cao sẽ hình thành ở đó. Các “vành đai tăng trưởng” xuất hiện dọc theo tuyến. Giá trị bất động sản tăng theo thời gian một cách bền vững, thay vì những cơn sốt ngắn hạn.

Làn sóng “di cư xanh” về phía biển tăng tốc

Nếu “hạ tầng thế kỷ” là cú hích mang tính cấu trúc, thì điều khiến thị trường thực sự chuyển động là mô hình sống và làm việc chưa từng có tại TP.HCM.

Với thời gian di chuyển chỉ 13 phút từ Bến Thành đến Cần Giờ, viễn cảnh sống tại một đô thị biển nhưng vẫn làm việc, kinh doanh ở lõi trung tâm thành phố không còn là giấc mơ xa xỉ. Trong quãng thời gian chưa bằng uống một ly cà phê, người dân đã có thể rời không khí mặn nồng của biển để bước vào nhịp sống sôi động của đô thị thương mại, tài chính lớn nhất nước.

Vinhomes Green Paradise đang trở thành đích đến của làn sóng “di cư xanh” tại phía Nam. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

Sức hút của Cần Giờ còn đến từ chất sống sinh thái hiếm có - yếu tố mà cư dân đô thị TP.HCM khao khát hàng thập kỷ qua.

Tại Vinhomes Green Paradise, hệ sinh thái độc bản hội tụ đủ ba lớp cảnh quan hiếm có: khu dự trữ sinh quyển 75.000 ha, biển Thái Bình Dương và biển hồ Lagoon 800 ha lớn nhất thế giới. Tất cả cộng hưởng cùng hệ thống giao thông không phát thải, tạo nên một môi trường sống trong lành, tách biệt với khói bụi, ùn tắc và ngập úng - những “căn bệnh” kinh niên của đô thị TP.HCM.

Hệ sinh quyển rừng - biển còn hoạt động như một “cỗ máy điều hòa tự nhiên” khổng lồ, giúp nền nhiệt tại Vinhomes Green Paradise luôn thấp hơn khu vực nội đô từ 2 - 3 độ C.

Không những thế, khoa học đã chứng minh giá trị của cảnh quan với cảm giác hạnh phúc con người. Theo đó, mức độ hạnh phúc tăng mạnh nhất khi con người sống gần biển, với mức tăng trung bình 6,02%; cảnh rừng giúp tăng 2,12%; cảnh hồ, sông, suối giúp tăng 1,08%. Các đô thị xanh còn giúp tuổi thọ trung bình tăng từ 5 - 7 năm so với đô thị truyền thống.

“Ở Cần Giờ, những người có thu nhập cao có thể hưởng thụ trọn vẹn mọi nhu cầu trong cùng một không gian: làm việc, nghỉ dưỡng, tiêu khiển, chăm sóc sức khỏe, công tác hay dưỡng già. Với những người có điều kiện, mong muốn được sống trong một ‘thiên đường’ đúng nghĩa, thì đây là loại tài sản cực kỳ hấp dẫn”, TS. Lê Xuân Sang - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, phân tích.

Còn từ góc độ đô thị học, PGS.TS.KTS Hoàng Mạnh Nguyên - Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh, cho biết chất lượng sống đô thị là biến số quyết định giá trị bất động sản. Nơi nào có không khí trong lành hơn, tiếng ồn ít hơn, giao thông thuận tiện hơn, cảnh quan và tiện ích phong phú hơn thì nơi đó nhu cầu cũng như giá trị bất động sản sẽ cao hơn và khả năng tăng giá bền vững hơn. Đô thị ESG++ là mô hình đẩy chất lượng sống lên một nấc thang mới, sẽ là động lực rất lớn để khách hàng ra quyết định.

Thực tế, “cuộc di cư xanh” về phía biển đang bắt đầu tăng tốc. Theo batdongsan.com.vn, Cần Giờ đã ghi nhận mức tăng giá bất động sản 33,7% chỉ trong 1 năm. Dòng tiền không chỉ đến từ nhà đầu tư, mà còn từ nhóm khách hàng mong muốn đổi nhà để nâng cao chất lượng sống.

“Ngay khi thời điểm khởi công tuyến đường sắt được ấn định, thị trường phản ứng gần như lập tức. Giao dịch tăng rõ, khách xuống tiền nhanh hơn vì niềm tin đã được ‘chốt cứng’ bằng hạ tầng”, ông Võ Minh Toàn - CEO Aka Homes, cho biết.

Theo quy luật phát triển đô thị, mỗi cột mốc hạ tầng lớn được kích hoạt là một lần giá trị bất động sản được nâng lên một mặt bằng mới. Khách hàng và nhà đầu tư đi trước thường là những người sở hữu vị trí đẹp nhất, hưởng mức giá tốt nhất và biên lợi nhuận rộng nhất.

Thế Định