Ngày 15/10, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 2153/QĐ-UBND, chính thức thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TPHCM - Cần Giờ.

Dự án này do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed đề xuất.

Mục tiêu của hội đồng là tổ chức thẩm định toàn diện hồ sơ theo quy định của pháp luật, sau đó trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Hội đồng thẩm định có 18 thành viên, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nguyên tắc tập thể và biểu quyết theo đa số. Ông Nguyễn Công Vinh - Giám đốc Sở Tài chính làm chủ tịch hội đồng.

Các thành viên hội đồng bao gồm đại diện từ nhiều sở, ngành quan trọng như: Sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Văn hóa và Thể thao, cùng với Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ban Quản lý Phát triển đô thị và Chủ tịch UBND các phường, xã bị ảnh hưởng.

Hội đồng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị thành viên, đảm bảo thẩm định đa chiều và chuyên sâu: Sở Tài chính (chủ trì) sẽ thẩm định căn cứ pháp lý, sự cần thiết, mục tiêu, quy mô, thời hạn đầu tư, yếu tố bảo đảm thực hiện dự án (vốn chủ sở hữu, vốn huy động) và đặc biệt là năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Sở Xây dựng sẽ thẩm định tính khả thi, hiệu quả, các nội dung chuyên ngành giao thông, công trình, hạ tầng kỹ thuật, điều kiện năng lực nhà đầu tư và sự phù hợp về công nghệ, thiết kế.

Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ đánh giá nhu cầu sử dụng đất, khả năng đáp ứng điều kiện giao/cho thuê đất, đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đặc biệt là việc giải phóng mặt bằng đất rừng phòng hộ, ảnh hưởng đến khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ thẩm định sự phù hợp của dự án với các quy hoạch cấp quốc gia, vùng, thành phố, và quy hoạch đường sắt đô thị.

Sở Tư pháp thẩm định tính pháp lý, sự phù hợp của hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các vấn đề pháp luật liên quan.

UBND các phường, xã có nhiệm vụ rà soát sự phù hợp của địa điểm, ranh giới, diện tích đất với quy hoạch khu vực, đặc biệt là diện tích đất trồng lúa bị ảnh hưởng và cơ sở thực hiện phương án giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, hội đồng cũng mời tổ chuyên gia tư vấn triển khai hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM tham gia tư vấn, phản biện về công nghệ, quy mô và hình thức lựa chọn nhà đầu tư.

Sau khi hoàn tất công tác thẩm định, Hội đồng sẽ báo cáo kết quả, và Sở Tài chính sẽ tham mưu, đề xuất UBND Thành phố xem xét việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho dự án quan trọng này.