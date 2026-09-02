Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất phát sóng màn mai mối của cặp đôi Nguyễn Tấn Tài (31 tuổi, quê gốc ở Đồng Nai, hiện là kỹ sư điện tại TPHCM) và Nguyễn Minh Tuyền (31 tuổi, giáo viên tiểu học tại TPHCM).

Xuất hiện trên sân khấu, Tấn Tài gây ấn tượng với vẻ ngoài sáng sủa, điển trai. Anh tự giới thiệu mình là người quyết đoán, có thể sửa chữa vật dụng trong nhà, có kế hoạch rõ ràng trong tương lai, nghiêm túc trong chuyện tình cảm, chung thủy.

Tấn Tài trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Tấn Tài từng trải qua một mối tình sâu đậm kéo dài 5 năm. Thời gian đó, anh vừa đi học, vừa đi làm, áp lực cuộc sống khiến anh muốn được đồng cảm, chia sẻ, tuy nhiên lại không thể tìm thấy điều đó ở bạn gái. Cuối cùng, họ quyết định chia tay trong êm đẹp cách đây 3 năm.

Đến với chương trình, anh mong muốn tìm được cô bạn gái xinh xắn, có nụ cười tươi.

Minh Tuyền – cô gái ghép đôi với Tấn Tài là người hòa đồng, gần gũi, sống tình cảm, thường suy nghĩ cho người khác. Khuyết điểm của cô là thẳng tính, cầu toàn trong công việc nên dành nhiều thời gian để làm việc.

Tuyền từng trải qua một mối tình kéo dài hơn 1 năm. Trong quá trình tìm hiểu, họ nhận ra mình không cùng quan điểm sống nên quyết định chỉ làm bạn.

Tuyền mong muốn tìm được người bạn trai cao trên 1m65, không hút thuốc, sống tử tế, biết chia sẻ, yêu thương gia đình.

Tuyền là cô gái điềm đạm, cống hiến hết mình cho công việc. Ảnh cắt từ clip

Hàng rào hé mở, cặp đôi trò chuyện nghiêm túc, chân thành. Cả hai có điểm chung là tính cách điềm đạm, cách nói chuyện nhẹ nhàng nên không khí buổi hẹn hò rất thoải mái.

Tấn Tài thừa nhận, đặc thù công việc của anh là thi thoảng phải đi công tác ngắn ngày, trong tuần đôi khi phải xử lý công việc gấp. Tuy nhiên, anh sẽ dành thời gian cuối tuần cho vợ con.

Minh Tuyền bày tỏ, cô cũng đi dạy ở trường cả tuần, cuối tuần đôi khi phải dành thời gian soạn giáo án và làm các công việc khác nên có thể ít có thời gian cho gia đình.

Nhưng Tấn Tài không ngần ngại. Anh vốn thích nghề giáo viên, vẫn mong có bạn gái làm nghề này.

Sau đó, chàng kỹ sư điện đề cập đến một vấn đề khá nhạy cảm là chuyện quản lý tài chính trong hôn nhân. Anh thẳng thắn hỏi: “Nếu hai đứa có duyên về chung nhà thì em nghĩ tiền của anh đưa cho em giữ hay mình tạo một quỹ chung cho gia đình cũng như ba mẹ hai bên”.

Tuyền đáp: “Em là một người độc lập. Mình cứ thống nhất với nhau làm sao để tốt nhất cho cả hai. Mình làm một quỹ chung cũng được hoặc đưa cho em giữ cũng được”.

Tấn Tài nấu ăn ngay trên sóng chương trình mai mối. Ảnh cắt từ clip

Tài chia sẻ, anh thoải mái với vấn đề này, thậm chí anh cho rằng, phụ nữ giữ tiền sẽ chắc chắn hơn đàn ông.

Trong hôn nhân, điều Tuyền mong cầu nhất là sự tin tưởng, còn Tài mong muốn sự sẻ chia và chung thủy. Anh mong vợ chồng thoải mái chia sẻ với nhau mọi thứ, không giữ im lặng khi mâu thuẫn, tránh hiểu lầm nhau.

Tài là người chu đáo, thích làm việc nhà và nấu ăn. Trên sân khấu Bạn muốn hẹn hò, anh chàng đã trổ tài nấu món tôm áp chảo xốt trứng muối để bạn gái ghép đôi thưởng thức.

Tài cẩn thận chuẩn bị bếp, chảo và nguyên liệu nấu ăn. Sau đó, cả hai cùng nấu và cùng trò chuyện, không khí ấm áp, vui vẻ.

Khi món ăn hoàn thành, Tài mời bạn gái ăn kèm theo lời nhắn nhủ: “Trước giờ người ta hay nói ngành kỹ sư khô khan. Đây là một góc để anh tìm tòi, phụ giúp gia đình sau này. Khi em mệt thì anh có thể nấu ăn cho gia đình”.

Tuyền ngọt ngào đáp: “Hy vọng sau này, hai đứa mình có nhiều cơ hội nấu ăn chung với nhau”.

Với sự hòa hợp trong quan điểm sống, cặp đôi quyết định bấm nút cho nhau cơ hội hẹn hò.