Nhiều tài xế cho rằng mở cửa xe là thao tác đơn giản đến mức không cần suy nghĩ. Tuy nhiên, chính thói quen tưởng như vô hại này lại là nguyên nhân dẫn đến không ít vụ tai nạn giao thông mỗi năm, đặc biệt với người đi xe máy, xe đạp hoặc người đi bộ.

Một đoạn video được chia sẻ gần đây tại Ấn Độ cho thấy tình huống điển hình. Chiếc SUV Hyundai Creta đang đỗ sát lề đường bất ngờ mở cửa bên lái khi một xe tay ga chở hai người vừa đi tới. Do khoảng cách quá gần, người điều khiển xe máy không kịp phản ứng và đâm thẳng vào cánh cửa đang mở, khiến cả hai ngã xuống đường.

May mắn là chiếc ô tô phía sau đã phanh kịp thời, tránh xảy ra va chạm liên hoàn. Tuy nhiên, tình huống này thêm một lần nữa cho thấy chỉ một khoảnh khắc bất cẩn khi mở cửa xe cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

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Thực tế, lỗi phổ biến nhất của nhiều tài xế là mở cửa xe ngay lập tức sau khi dừng đỗ mà không quan sát phía sau. Trong môi trường giao thông đông đúc, đặc biệt tại các đô thị lớn, luôn có khả năng xuất hiện xe máy, xe đạp hoặc người đi bộ di chuyển sát thân xe.

Chỉ cần cánh cửa bật mở đột ngột, người tham gia giao thông phía sau gần như không có đủ thời gian xử lý. Hậu quả có thể là va chạm trực diện vào cửa xe, mất lái hoặc ngã xuống đường.

Các chuyên gia giao thông khuyến nghị tài xế nên hình thành thói quen quan sát gương chiếu hậu, nhìn qua vai và kiểm tra điểm mù trước khi mở cửa. Tuy nhiên, trên thế giới còn có một phương pháp đơn giản hơn, được đánh giá rất hiệu quả trong việc hạn chế loại tai nạn này.

Phương pháp đó có tên gọi "Dutch Reach" (mở cửa kiểu Hà Lan), xuất phát từ Hà Lan - quốc gia nổi tiếng với mật độ người đi xe đạp thuộc hàng cao nhất thế giới.

Nguyên tắc của Dutch Reach khá đơn giản. Thay vì dùng tay gần cửa nhất để mở, người ngồi trong xe sẽ sử dụng tay ở phía đối diện.

Ví dụ, tài xế ngồi bên trái sẽ dùng tay phải để mở cửa thay vì tay trái như thói quen thông thường. Động tác này buộc cơ thể phải xoay về phía cửa sổ và gương chiếu hậu, từ đó giúp người lái quan sát tốt hơn khu vực phía sau xe trước khi bước xuống.

Không chỉ tăng khả năng quan sát, Dutch Reach còn khiến quá trình mở cửa diễn ra chậm hơn. Cánh cửa được mở từ từ thay vì bật mạnh ra ngoài, giúp người đi đường có thêm thời gian nhận biết và tránh né.

Tại nhiều quốc gia châu Âu, kỹ thuật này đã được đưa vào chương trình đào tạo lái xe và được xem là một trong những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhằm giảm tai nạn liên quan đến cửa xe.

Trong bối cảnh xe máy vẫn là phương tiện chủ đạo tại nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam, việc hình thành thói quen mở cửa an toàn càng trở nên cần thiết. Chỉ mất thêm vài giây quan sát hoặc thay đổi một động tác nhỏ, tài xế có thể tránh được những vụ va chạm đáng tiếc và góp phần bảo vệ an toàn cho chính mình cũng như những người tham gia giao thông xung quanh.

Theo Cartoq