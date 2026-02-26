Mới đây, trên diễn đàn OFFB, đoạn video ghi lại cảnh xe ô tô loại 16 chỗ dừng đỗ "vô tội vạ" đã lan truyền nhanh chóng, khiến cộng đồng lái xe không khỏi bức xúc.

Theo chia sẻ của tài khoản Vũ Thành Đạt, toàn bộ tình huống được camera hành trình trên xe anh ghi lại vào sáng 22/2 trên tuyến QL 37B, đoạn dẫn lên cầu Yên Định thuộc xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.

Ở ngay vị trí giao cắt, nơi dòng xe vốn đã đông và tầm nhìn bị che khuất, tài xế chiếc 16 chỗ hiệu Ford Transit vẫn thản nhiên ghìm phanh, bật cửa để đón khách và xếp hành lý lên xe. Hành vi đó buộc nhiều phương tiện phía sau, trong đó có ô tô của anh Đạt, phải đánh lái vào khu vực có vạch "xương cá" để tránh né.

Với tình huống nói trên, người điều khiển xe 16 chỗ có thể đối diện với mức xử phạt khá nặng theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Cụ thể, với lỗi dừng đỗ xe tại các vị trí cấm hoặc gây cản trở giao thông như giao lộ, điểm đón khách, trước cổng cơ quan, đường hẹp, cấm đỗ… tài xế có thể bị phạt tiền từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng;

Dừng xe, đỗ xe tại vị trí bên trái đường một chiều hoặc bên trái (theo hướng lưu thông) của đường đôi; trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc nơi tầm nhìn bị che khuất... tài xế có thể bị phạt từ 2-3 triệu đồng;

Trường hợp tài xế ô tô dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông sẽ bị phạt từ 4-6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên GPLX.

Ngoài ra, việc mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn, tài xế cũng có thể phải đối diện với mức phạt 4-6 triệu đồng.

Riêng các phương tiện kinh doanh vận tải đón trả khách sai quy định, đón trả khách trên cao tốc hoặc giữa đường đông, mức phạt có thể lên đến 5-7 triệu đồng, kèm tước GPLX đến 3 tháng.

Ô tô mở cửa đón khách, trả hàng có thể bị phạt nặng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trên thực tế, tình huống trong đoạn video trên chỉ là một “mảnh ghép” rất nhỏ của thực trạng đón trả khách vô tội vạ vẫn diễn ra hằng ngày trên nhiều tuyến đường.

Từ xe khách chạy liên tỉnh, taxi truyền thống đến cả xe con dịch vụ, không ít tài xế sẵn sàng ghé sát đầu xe vào dòng phương tiện rồi bất ngờ phanh gấp, mở cửa để khách lên xuống. Việc dừng đỗ cách lề cả mét, choán gần nửa làn đường cũng không phải chuyện hiếm gặp.

Những hành vi tưởng nhỏ ấy lại tạo nên những điểm nghẽn nguy hiểm: xe phía sau buộc phải lạng tránh, xe máy bị ép vào lề, còn người qua đường thì đứng giữa rủi ro như trên một "sân khấu" giao thông hỗn loạn. Một số trường hợp, vì những cú mở cửa bất ngờ, thiếu quan sát của những người đi ô tô mà nhiều phương tiện như xe máy, xe đạp bị "hạ gục".

