Đoạn video xảy ra vào ngày 30/4 tại tuyến đường thuộc khu vực xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh (huyện Lục Nam, Bắc Giang cũ) được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm của hành vi mở cửa ô tô trên đường.

Theo đoạn video ghi lại từ camera hành trình của ô tô con, một người đàn ông đi xe máy đang di chuyển cùng chiều ở làn đường bên phải sát vỉa hè. Khi đến gần một chiếc xe sedan màu đen đang dừng đỗ ven đường, tài xế chiếc xe đã mở cửa mạnh khiến người đàn ông đi xe máy ngã ra đường, ngay trước mũi xe con có gắn camera đang đi tới.

Rất may, phương tiện phía sau đã kịp thời giảm tốc, tránh được một vụ tai nạn nghiêm trọng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Theo chia sẻ từ người đăng tải video, người đi xe máy sau đó được tài xế và người đi đường đưa đi kiểm tra sức khoẻ và may mắn chỉ bị thương ở phần mềm. Tuy nhiên, tình huống này một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm của việc mở cửa xe ô tô thiếu quan sát, lỗi vi phạm phổ biến nhưng vẫn bị nhiều người xem nhẹ.

Theo các chuyên gia về lái xe, hành vi mở cửa xe mà không đảm bảo an toàn có thể gây ra tai nạn cho cả người trên xe và các phương tiện xung quanh, đặc biệt là xe máy, xe đạp, đối tượng dễ bị tổn thương khi va chạm bất ngờ.

Luôn quan sát trước và trong lúc mở cửa xe ô tô. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo các chuyên gia, để tránh những sự cố tương tự, tài xế cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản nhưng quan trọng như sau:

- Quan sát kỹ trước khi mở cửa: Sử dụng gương chiếu hậu và nhìn trực tiếp qua vai để kiểm tra phương tiện đang đến từ phía sau.

- Áp dụng “Dutch Reach” (mở cửa bằng tay xa): Dùng tay phía xa cánh cửa (tay phải với cửa bên trái và ngược lại) để buộc cơ thể xoay lại, giúp tăng góc quan sát. Đồng thời mở cửa từ từ, không bật mạnh. Việc mở hé từng chút giúp người đi phía sau có thời gian phản ứng.

- Cảnh báo cho hành khách: Không ít tai nạn xảy ra do người ngồi ghế phụ hoặc phía sau mở cửa bất ngờ. Tài xế cần nhắc nhở trước khi cho họ rời xe.

- Dừng, đỗ đúng vị trí quy định: Tránh dừng xe sát làn lưu thông, đặc biệt trên các tuyến đường đông đúc hoặc có tốc độ cao.

Trong bối cảnh mật độ phương tiện ngày càng lớn tại các đô thị, những hành vi nhỏ như mở cửa xe cũng cần được thực hiện với ý thức và kỹ năng đúng chuẩn. Chỉ một khoảnh khắc chủ quan có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng không đáng có.

(Nguồn video: OFFB)

