Tình huống xảy ra tại đường Vành đai 3 trên cao theo hướng từ trung tâm thành phố đi cầu Thanh Trì, đoạn qua phường Thanh Liệt, Hà Nội, vào sáng nay (13/9).

Theo đoạn video dài hơn 5 phút do tài khoản Trọng Nghĩa đăng trên nhóm OFFB, chiếc xe tải mang BKS của Hà Nội đang lưu thông đúng giờ cao điểm thì gặp ùn tắc. Khi cố lách vào làn khẩn cấp để vượt lên thì bị chiếc xe bán tải phía trước đi vào rìa của làn đường số 2 chặn lại.

Có vẻ tức giận vì bị “làm khó”, ảnh hưởng đến việc di chuyển, tài xế xe tải đã dừng xe, mở cửa rồi ném chai nước về phía xe bán tải. Ngay sau đó, tài xế này tiếp tục đuổi theo, nhiều lần muốn vượt lên xe bán tải để "ăn thua". May mắn sự việc sau đó đã không đi quá xa.

Tài xế xe tải đã không giữ được bình tĩnh khi bị xe bán tải phía trước "không tạo điều kiện" để đi vào làn đường cấm. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn video nhanh chóng thu hút được nhiều lượt bình luận, đa số tỏ ra bức xúc với cách hành xử nóng nảy của tài xế xe tải.

“Làn khẩn cấp là đường cấm, chen vào đã sai, còn nóng nảy ném đồ thì càng không chấp nhận được", tài khoản Minh Nguyen bình luận.

“Xe bán tải xử lý chuẩn, cứ đúng đường mà đi, kiên quyết không nhường làn khẩn cấp. Nếu ai cũng bon chen vào thì còn đường nào cho xe cứu hỏa, cứu thương?", tài khoản Thanh Tùng viết.

“Thực tế thì ùn tắc ai cũng sốt ruột, nhưng văn minh giao thông là phải biết nhường nhịn và tôn trọng pháp luật. Nên xử lý nghiêm với những hành vi như vậy", tài khoản Đinh Mai Trung bày tỏ quan điểm.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô đi vào làn dừng khẩn cấp (xe không thuộc trường hợp ưu tiên) sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Ngoài ra, hành động tự ý mở cửa xe khi xe đang di chuyển trên đường có thể bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng.

Nguồn video: Trọng Nghĩa/OFFB

